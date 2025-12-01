स्पोर्ट्स डेस्क: KKR के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने मिनी ऑक्शन से पहले आईपीएल से संन्यास लेकर फैन्स को चौंका दिया। रसेल ने घोषणा की कि वे अब KKR के कोचिंग स्टाफ में ‘पावर कोच’ की भूमिका निभाएंगे। उनके इस फैसले के बाद शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर लंबा और भावुक संदेश लिखकर उनकी सेवाओं को सलाम किया। जानिए IPL से संन्यास लेने वाले आंद्रे रसेल के धमाकेदार आंकड़े-

आंद्रे रसेल के IPL आंकड़े

मुकाबले: 140

पारी: 115

रन: 2651

स्ट्राइक रेट: 174.17

चौके: 186

छक्के: 223

विकेट: 123

रसेल 2014 से KKR टीम का अहम हिस्सा रहे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी व तूफ़ानी गेंदबाज़ी से कई मैच अकेले जीते। आईपीएल के 140 मुकाबलों में उन्होंने 115 पारियों में 2651 रन बनाए, जबकि उनका हाई स्कोर 88 रन* रहा। 28.20 की औसत और 174.17 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट ने उन्हें T20 का सबसे भयभीत करने वाला फिनिशर बनाया। उन्होंने 12 अर्धशतक, 186 चौके और 223 छक्के जमाए।

सिर्फ बल्लेबाज़ी ही नहीं, गेंदबाज़ी में भी रसेल ने अपना दम दिखाया। उन्होंने IPL में कुल 123 विकेट हासिल किए और कई मौकों पर टीम को संकट से बाहर निकाला। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन ने KKR को कई सीज़न में मजबूत स्थिति में पहुंचाया और उन्हें टीम का गेम-चेंजर बनाया।

शाहरुख खान का भावुक संदेश

शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, 'बेहतरीन यादों के लिए शुक्रिया आंद्रे… KKR की जर्सी तुम्हारे बिना अधूरी लगेगी। तुम हमेशा हमारे चमकते कवच वाले शूरवीर रहोगे। अब पावर कोच के रूप में खिलाड़ियों को अपनी ताकत, अनुभव और राज़ सिखाओ।' रसेल IPL से भले ही अलग हो गए हों, लेकिन KKR का उनका अध्याय अब एक नई शुरुआत लेने वाला है।