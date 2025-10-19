सेंट लुइस, यूएसए ( निकलेश जैन ) भारत के वर्तमान विश्व शतरंज चैम्पियन डी गुकेश एक बारा फिर से अमेरिका में इस माह के अंत में खेलते हुए नजर आएंगे और इस बार उनके सामने विश्व चैम्पियन मैगनस कार्लसन भी होंगे साथ ही एक बार फिर उनका सामना हिकारु नाकामुरा और फबियानों करूआना से भी होगा । विश्व के ये चार शीर्ष ग्रैंडमास्टर 25 से 30 अक्टूबर तक सेंट लुइस चेस क्लब ﻿ में होने वाले क्लच चेस: चैम्पियंस शो डाउन﻿ में आमने-सामने होंगे। यह छह दिवसीय रैपिड टूर्नामेंट कुल 4,12,000 डॉलर (लगभग ₹3.4 करोड़) की इनामी राशि के साथ खेला जाएगा। इसका प्रारूप डबल राउंड-रॉबिन का है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी एक-दूसरे से दो बार भिड़ेगा। हर मुकाबले का समय नियंत्रण 10 मिनट और प्रति चाल 5 सेकंड की वृद्धि रहेगा।

पहले चरण में जीत पर 1 अंक, दूसरे में 2 अंक, और तीसरे राउंड-रॉबिन में 3 अंक मिलेंगे, जिससे टूर्नामेंट के अंतिम दिनों में रोमांच चरम पर रहेगा। प्रत्येक चरण में जीतने पर बोनस राशि भी तय है, जो 1,000 डॉलर से शुरू होकर अंतिम चरण में 3,000 डॉलर तक होगी । प्रमुख पुरस्कारों में विजेता को 1,20,000 डॉलर उपविजेता को 90,000,डॉलर तीसरे स्थान पर रहने वाले को 70,000 डॉलर और चौथे स्थान पर आने वाले को 60,000 डॉलर मिलेंगे।

यह आयोजन सेंट लुइस चेस क्लब﻿ की नई उन्नत सुविधाओं में हो रहा है, जिसे अब शतरंज की विश्व राजधानी कहा जा रहा है। टूर्नामेंट की मेजबानी में क्लब की आधुनिक व्यवस्था और दर्शकों की वापसी की घोषणा भी की गयी है ।