खेल डैस्क : चार मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मैच में भारत को करारा झटका लगा। सीरीज के पहले ही मुकाबले में शतक लगाने वाले संजू दूसरे मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और पहली ही ओवर में बोल्ड हो गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को येन्सन ने बोल्ड कर दिया। सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ इससे पिछली सीरीज के दौरान 40 गेंदों पर शतक लगाया था। वह लगातार दो शतक लगाने वाले पहले भारतीय प्लेयर भी बन गए लेकिन गक्बेरहा के मैदान पर उनका जादू चल नहीं पाया। गेंद को सीधा मारने के चक्कर में वह पूरी तरह बीट हो गए। गेंद उनके विकेट ले उड़ी।

