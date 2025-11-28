नेशनल डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को तय थी, लेकिन उसी दिन स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण समारोह को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया गया।

सोशल मीडिया पर बढ़ीं अफवाहें

शादी टलते ही सोशल मीडिया पर कई तरह की अनकन्फर्म्ड चैट और दावे सामने आने लगे, जिनमें कहा गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया। हालांकि ऐसी किसी भी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राहत की बात यह है कि स्मृति के पिता अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए है पहले से बेहतर हालात में हैं।

पलाश मुच्छल की मां का बयान सामने आया

अफवाहों के बीच अब पलाश मुच्छल की मां अमिता मुच्छल का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी से जुड़ी सभी तैयारियां पहले की योजना के अनुसार ही आगे बढ़ेंगी। अमिता के अनुसार, पलाश का स्मृति के पिता से बेहद करीबी रिश्ता है, और उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण ही शादी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

तनाव के कारण पलाश की तबीयत भी बिगड़ी

अमिता ने बताया कि हल्दी की रस्म के बाद से ही पलाश को बाहर नहीं जाने दिया गया। वह लगातार तनाव में था और रो रहा था। इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे चार घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने IV ड्रिप और ECG किया, लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य रहीं।

शादी जल्द होने की उम्मीद

अमिता ने भरोसा जताया कि सब कुछ योजना के अनुसार ही आगे बढ़ेगा और शादी जल्द ही होगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्मृति के पिता पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, नई तारीख तय कर दी जाएगी।

स्मृति मंधाना की हालिया सफलता

स्मृति हाल ही में उस भारतीय महिला टीम का हिस्सा थीं, जिसने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी शानदार रही, और फाइनल में शेफाली वर्मा के साथ उनकी बड़ी साझेदारी ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। जीत के बाद पलाश भी मैदान पर स्मृति के साथ जश्न मनाते नजर आए थे।