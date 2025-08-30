नेशनल डेस्क: क्रिकेट ऐसा रोमांचक खेल है जहां हर गेंद पर तस्वीर बदल सकती है, वहीं कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था साल 2021 में, जब युवा गेंदबाज़ हर्षित सेठ ने क्रिकेट की परंपराओं को चौंकाते हुए लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट चटका दिए।

कौन है ये करिश्माई गेंदबाज़?

यह कमाल किसी दिग्गज इंटरनेशनल खिलाड़ी ने नहीं, बल्कि भारतीय मूल के 20 वर्षीय स्पिनर हर्षित सेठ ने अंजाम दिया, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए खेलते हैं। बाएं हाथ के इस फिरकी गेंदबाज़ ने कारवां अंडर-19 ग्लोबल टी20 लीग में यह अद्भुत उपलब्धि हासिल की थी।

क्या हुआ था उस मैच में?

मैच खेला गया था UAE के अजमान शहर में, जहां हर्षित की टीम DCC Starlets ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 137/6 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम हैदराबाद हॉक्स ने शानदार शुरुआत की थी और स्कोरबोर्ड पर 12/0 था। लेकिन तभी आए हर्षित सेठ -- और तूफान बन गए। उन्होंने अपने पहले ओवर की आखिरी 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए, और फिर अगले ओवर की पहली दो गेंदों पर दो विकेट झटक कर कर दी डबल हैट्रिक पूरी। कुछ ही मिनटों में स्कोर 12/0 से 16/9 हो गया।

प्रदर्शन जिसने हिला दिया सबको

हर्षित का फाइनल बॉलिंग फिगर था:

4 ओवर, 2 मेडन, 4 रन, 8 विकेट

उनकी घातक गेंदबाज़ी के आगे विपक्षी टीम सिर्फ 44 रन पर ढेर हो गई और उनकी टीम ने मुकाबला 93 रन से जीत लिया।

कौन हैं हर्षित सेठ?

जन्म: 5 अगस्त 2005

मूल: भारतीय, लेकिन क्रिकेट में प्रतिनिधित्व संयुक्त अरब अमीरात का

प्रारंभिक उपलब्धि: 14 साल की उम्र में UAE अंडर-16 टीम में चयन

आखिरी अंडर-19 इंटरनेशनल मैच: 13 दिसंबर 2023, जापान के खिलाफ (2 विकेट)

क्यों खास है यह रिकॉर्ड?

क्रिकेट के इतिहास में लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट लेना लगभग नामुमकिन माना जाता है। न टेस्ट क्रिकेट में, न वनडे में और न ही टी20 में इस तरह की निरंतरता पहले किसी गेंदबाज़ ने दिखाई थी। यह उपलब्धि न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच का विषय है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती है कि असंभव शब्द सिर्फ एक सोच है।