स्पोर्ट्स डेस्क : राजकोट में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव के लिए दिन कुछ खास नहीं रहा। जिस गेंदबाज से विकेटों की उम्मीद थी, वही रन लुटाते नजर आए। लगातार दो मैचों में साधारण प्रदर्शन के बाद कुलदीप की फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे समय में उनके करीबी दोस्त और लंबे समय तक स्पिन पार्टनर रहे युजवेंद्र चहल ने खुलकर उनका समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर चहल का यह संदेश तेजी से चर्चा में आ गया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ कुलदीप का फीका प्रदर्शन

न्यूजीलैंड सीरीज में कुलदीप यादव को भारत के प्रमुख स्पिन हथियार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब तक उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। दो मैचों में उन्होंने सिर्फ दो विकेट हासिल किए हैं और करीब 19 ओवर की गेंदबाजी में 130 से ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं। उनका औसत 67 के आसपास रहा, जो एक स्ट्राइक स्पिनर के लिहाज से चिंता का विषय माना जा रहा है।

राजकोट वनडे में विल यंग और डेरिल मिचेल का दबदबा

राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में कुलदीप यादव को खासा महंगा साबित होना पड़ा। उन्होंने अपने पूरे 10 ओवर में 82 रन दिए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग और डेरिल मिचेल ने स्पिन को बखूबी पढ़ते हुए बड़े शॉट्स खेले और कुलदीप की लाइन-लेंथ पर लगातार दबाव बनाया। इस प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर कुलदीप को लेकर आलोचनाएं तेज हो गईं।

मुश्किल वक्त में युजवेंद्र चहल का भावुक समर्थन

जब आलोचनाएं बढ़ीं, तब युजवेंद्र चहल कुलदीप यादव के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। चहल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कुलदीप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर बताया। उन्होंने लिखा कि कुलदीप किसी एक नहीं, बल्कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित कर चुके हैं। चहल की यह पोस्ट फैन्स के बीच तेजी से वायरल हो गई और कई लोगों ने इसे सच्ची दोस्ती की मिसाल बताया।

कुलदीप-चहल की जोड़ी: वनडे क्रिकेट की पहचान

कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी कभी भारतीय वनडे टीम की सबसे घातक स्पिन जोड़ी मानी जाती थी। दोनों ने साथ में 70 वनडे मैच खेले और कुल 130 विकेट हासिल किए। इन मैचों में कुलदीप ने 70 विकेट लेकर थोड़ा आगे रहे, जबकि चहल ने 60 विकेट झटके। उनकी आपसी समझ और आक्रमक गेंदबाजी ने कई बार विपक्षी टीमों की कमर तोड़ी थी।