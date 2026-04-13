नई दिल्ली : भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट पर पूर्व हेड कोच गैरी कर्स्टन के जबरदस्त असर को उजागर किया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 2008 से 2011 के बीच टीम की सफलता में उनके खिलाड़ियों को संभालने के तरीके और उन पर भरोसे ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन से 2008-2011 के दौरान कर्स्टन के कार्यकाल में भारत के व्हाइट-बॉल क्रिकेट में हुई तरक्की के बारे में बात करते हुए युवराज ने उस अहम दौर में इस दक्षिण अफ्रीकी कोच के आने पर विचार किया। यह वह समय था जब भारत सभी फॉर्मेट में लगातार अपना दबदबा बनाने की ओर बढ़ रहा था।

युवराज ने एक पॉडकास्ट द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, 'मुझे लगता है कि उस समय गैरी कर्स्टन का बहुत बड़ा असर था। गैरी एक अच्छे इंसान थे। हमें एक अच्छे इंसान की जरूरत थी। बस हमें यही चाहिए था। कोई ऐसा जो कहे, 'दोस्तों, चलो मैदान पर एक होकर खेलते हैं। चलो साथ मिलकर खेलते हैं। और गैरी बहुत मेहनती थे।' उन्होंने आगे कहा, 'और मुझे लगता है कि जिस दिन वह आए, उन्होंने कहा था कि अगले चार सालों में यानी 2011 वर्ल्ड कप तक हम टी20 में नंबर एक टीम होंगे। हम टेस्ट में नंबर एक टीम होंगे। और हम ODI में भी नंबर एक टीम होंगे। और कुछ खिलाड़ियों ने एक-दूसरे की तरफ देखा। आप क्या कह रहे हैं? और अगले चार सालों में हमने ठीक वैसा ही किया। जबकि ऑस्ट्रेलिया भी उस समय अपना दबदबा बनाए हुए था। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी नीयत अच्छी थी। वह एक अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया।'

कर्स्टन का कार्यकाल भारत के सबसे सफल दौरों में से एक रहा जिसमें 2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत और सभी फॉर्मेट में लगातार टॉप रैंकिंग हासिल करने के रूप में हुई। उस दौर के मुख्य क्रिकेटरों में से एक युवराज ने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाने में कोच की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे टीम के लीडरशिप ग्रुप के भरोसे ने खिलाड़ियों को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने में मदद की।

उन्होंने कहा, 'यह कोच के आत्मविश्वास के स्तर के बारे में भी है, है ना? अगर मैं आपके पास आकर कहूं, ‘आप मेरे मैच विनर हैं, मैं चाहता हूं कि आप जाएं और मेरे लिए मैच जीतें। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितनी बार नाकाम रहे हैं, बस जाइए और मैच जीतिए।’ तो, अचानक आपका माइंडसेट बदल जाता है कि टीम और कोच मुझ पर भरोसा करते हैं, वे चाहते हैं कि मैं जाऊं और मैच जीतूं, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। और गैरी हमेशा मुझसे कहते थे, ‘तुम गेम चेंजर हो।’

उन्होंने कहा, ‘अगर तुम 20-25 ओवर तक बैटिंग करते हो, तो तुम मैच का रुख बदल दोगे। जाओ और ऐसा ही करो।’ मैंने जितना भी टेस्ट क्रिकेट खेला, उसमें भी उन्होंने मुझसे यही कहा। ‘जाओ और अपना गेम खेलो। अगर तुम ऐसा करते हो, तो तुम भारत के लिए जीत हासिल करोगे।’ इससे मुझे मैदान पर जाकर बैटिंग करने का बहुत आत्मविश्वास मिला।' कर्स्टन के मार्गदर्शन में युवराज जैसे खिलाड़ी अपनी तय भूमिकाओं में खूब चमके; कोच का एकता, स्पष्टता और भरोसे पर जोर देना ही विश्व क्रिकेट में भारत के एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरने का मुख्य आधार बना।