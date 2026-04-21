हैदराबाद (तेलंगाना) : अभिषेक शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनने की कगार पर हैं। मंगलवार को IPL 2026 के 31वें मैच में SRH का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस विस्फोटक ओपनर ने IPL के इतिहास में SRH के लिए अब तक 1941 रन बनाए हैं। हैदराबाद फ्रेंचाइजी के लिए उनसे ज्यादा रन सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने बनाए हैं।

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर 95 मैचों में 4014 रनों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने ये रन 49.55 की औसत और 142.59 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। SRH के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में शिखर धवन दूसरे नंबर पर हैं, उनके बाद केन विलियमसन का नंबर आता है। धवन ने SRH के लिए 2768 रन बनाए हैं, जबकि विलियमसन ने 2101 रन बनाए हैं।

यह 25 साल का खिलाड़ी (अभिषेक) धवन के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2000 रन बनाने वाला दूसरा भारतीय भी बन जाएगा। शर्मा ने SRH के लिए 80 मैच खेले हैं और 26.95 की औसत तथा 166.89 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। IPL में SRH के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी शर्मा के नाम है। पिछले साल पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 55 गेंदों में बनाए गए उनके शानदार 141 रनों की पारी में 14 चौके और 10 छक्के शामिल थे, जिसकी मदद से SRH ने 246 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा IPL में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।

IPL 2026 में, अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है; उन्होंने 6 पारियों में 188 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन है। ईशान किशन की कप्तानी वाली SRH टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है जिसने छह मैचों में तीन जीत हासिल की हैं। मंगलवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा और शर्मा आज यह उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद करेंगे। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट से उबरने के बाद टीम से जुड़ गए हैं। लेकिन वह इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।