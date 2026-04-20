स्पोर्ट्स डेस्क: Punjab Kings ने Lucknow Super Giants के खिलाफ 54 रन से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन टीम की फील्डिंग ने सवाल खड़े कर दिए। खासतौर पर Shashank Singh ने एक ही मैच में तीन आसान कैच छोड़ दिए, जिससे टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों हैरान रह गए।

पोंटिंग और अय्यर का रिएक्शन

शशांक की लगातार गलतियों पर हेड कोच Ricky Ponting का रिएक्शन देखने लायक था, जो डगआउट में हैरानी भरे अंदाज में नजर आए। वहीं कप्तान Shreyas Iyer भी इन मौकों पर खास खुश नहीं दिखे, हालांकि उन्होंने बाद में इसे हल्के अंदाज में लिया।

Shashank Singh dropped yet another catch.. oh hog what happened with him.. pressure of earlier drop 😞

Shreyas Iyer chuckled this time n Ponting stare.. tat says all 😄#PBKSvsLSG #LSGvsPBKS #PBKSvLSG #LSGvPBKS #iplonstar pic.twitter.com/Mhij8oyOFz — Cric_Lover 🏏 (@ankit_bhattar) April 19, 2026

तीन कैच छोड़ने की कहानी

पहला मौका 14वें ओवर में आया जब Nicholas Pooran का कैच शशांक के हाथों से निकल गया। इसके बाद 18वें ओवर में Aiden Markram के शॉट को उन्होंने गलत जज कर दिया, जिससे गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई।

अगले ही ओवर में शशांक ने एक और कैच छोड़ा, जब Mukesh Choudhary का कैच उनके हाथ में आकर छूट गया। लगातार तीन गलतियों ने मैच के दौरान उन्हें काफी दबाव में डाल दिया।

मैच के बाद बदला माहौल

हालांकि मैच खत्म होने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया और कप्तान अय्यर व कोच पोंटिंग ने शशांक सिंह को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस शानदार जेस्चर ने सभी का दिल जीत लिया और यह दिखाया कि टीम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, चाहे प्रदर्शन कैसा भी हो।

बल्लेबाजों ने दिलाई बड़ी जीत

मैच में Priyansh Arya ने 37 गेंदों में 93 रन और Cooper Connolly ने 46 गेंदों में 87 रन की शानदार पारी खेली। इन पारियों की बदौलत पंजाब किंग्स ने 254/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर रहा।

जवाब में LSG की ओर से Rishabh Pant, Aiden Markram और Mitchell Marsh ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम लक्ष्य से काफी पीछे रह गई।

गलती के बावजूद हीरो बने शशांक

भले ही शशांक सिंह का फील्डिंग प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन मैच के बाद टीम का सपोर्ट और उनका आत्मविश्वास यह दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि टीम स्पिरिट का भी खेल है। उनके प्रति दिखाए गए समर्थन ने उन्हें फैंस के बीच हीरो बना दिया।