खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 51 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी है। दिन का खेल समाप्त होने के बाद प्रेस वार्ता में जब एक पत्रकार ने जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) से बल्लेबाजी पर सवाल पूछ लिया तो भारतीय तेज गेंदबाज ने भी इसका मजाकिया जवाब देने में टाइम नहीं लगाया। बुमराह ने अपनी बल्लेबाजी क्षमता पर सवालिया निशान उठता देखकर पत्रकार को गूगल सर्च करने की सलाह भी दे दी।

बता दें कि टेस्ट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बुमराह के नाम है। उन्होंने दो साल पहले एजबेस्टन, बर्मिंघम में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर 35 रन बनाए थे। बहरहाल, रिपोर्टर ने बुमराह से पूछा- हैलो, जसप्रीत। बल्लेबाजी के बारे में आपका आकलन क्या है, हालांकि आप इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन गाबा की परिस्थितियों को देखते हुए आप टीम की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं?

Jasprit Bumrah Is Brutal On And Off The Field 😂❤️. pic.twitter.com/Qmn6NRulEm