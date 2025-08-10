यांगून (म्यांमार) : यांगून के थुवुन्ना स्टेडियम में ग्रुप डी के अपने अंतिम मुकाबले में मेजबान म्यांमार को 1-0 से हराकर भारत की अंडर-20 महिला राष्ट्रीय टीम ने एएफसी अंडर-20 महिला एशियाई कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ऐसा 20 वर्षों में पहली बार हुआ है। विंगर पूजा के 27वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत यंग टाइग्रेसेस ने थुवुन्ना स्टेडियम में मेजबान टीम के सामने जीत हासिल की और सात अंकों के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया।

यह दो हाफ का खेल था, पहले हाफ में भारत का दबदबा रहा, जबकि दूसरे हाफ में म्यांमार ने दबदबा बनाए रखा। नेहा और सिबानी देवी नोंग्मीकापम ने तीसरे मिनट में ही मिलकर गोल कर दिया, जब सिबानी ने सिबानी देवी को एक क्रॉस दिया, जो गोल करने से बस कुछ ही इंच दूर थी। मेजबान टीम ने सारा दबाव झेलते हुए कुछ जवाबी हमले भी किए और नौवें मिनट में यिन लून इआन के सीने से टकराने के बाद, फॉरवर्ड सु सु खिन करीब पहुंच गईं। जैसे-जैसे मिनट बीतते गए मेजबान टीम ने खेल में अपनी पकड़ मज़बूत करनी शुरू कर दी, लेकिन भारत ने 30 मिनट से कुछ मिनट पहले पूजा के गोल की बदौलत बढ़त बना ली।

दाईं ओर से क्रॉस करने से पहले पूजा ने ही काउंटर पर हमला शुरू किया था। उनकी गेंद सभी से बच गई, लेकिन नेहा, जो दूसरी तरफ से थी, गेंद के सिरे तक पहुंचने में कामयाब रही और उसे वापस गोल में पहुंचा दिया। पूजा, जो तब तक गोलमुख तक पहुंच चुकी थीं, के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उन्होंने अपने धड़ से गेंद को गोल लाइन के पार पहुंचा दिया। इससे भारतीय खेमे में, कम से कम पहले हाफ के अंत तक घबराहट कम हो गई। यंग टाइग्रेसेस ने गेंद पर कब्जा बनाए रखा और ब्रेक तक अपनी मामूली बढ़त बनाए रखी।

दूसरे हाफ में स्थिति बिल्कुल अलग थी। घरेलू समर्थन से उत्साहित म्यांमार ने पूरी ताकत झोंक दी और भारतीय गोलकीपर मोनालिशा देवी को 48वें मिनट में सु सु खिन को रोकने के लिए एक बेहतरीन बचाव करना पड़ा। भारत ने म्यांमार के लगातार हमलों का सामना किया। मोनालिशा, जिन्होंने पिछले दो मैचों में एक भी गोल नहीं खाया था, को खेल के 10 मिनट बचे थे जब म्यांमार के सब्सटीट्यूट मो प्विंट फ्यू ने एई थेट फ्यू के क्रॉस को हेडर से गोलपोस्ट में मारा। गेंद लाइन पर तेजी से लुढ़कती रही, लेकिन भारतीय गोलकीपर ने छलांग लगाकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया।

फ्यू ने एक बार फिर इस बार 90वें मिनट में,शुभांगी से टकराकर गोलपोस्ट से खेल से बाहर हो गई। कुछ ही सेकंड बाद भारत ने जवाबी हमला किया जब सिबानी ने सुलंजना राउल को एक क्रॉस भेजा, जो भी गोलपोस्ट से टकराया और उनका हेडर क्रॉस-बार से टकरा गया। मेजबान टीम के तमाम दबाव के बावजूद भारत ने अपनी बढ़त बरकरार रखी और दो दशकों में पहली बार क्वालीफिकेशन हासिल किया।

