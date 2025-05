कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : कोलकाता नाइट राइडर्स की फिटनेस सीरीज 'ट्रेन लाइक ए नाइट' के नवीनतम एपिसोड में, हार्ड-हिटिंग बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने अपनी फिटनेस व्यवस्था, पोषण दर्शन और दैनिक दिनचर्या के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की, जो उन्हें शीर्ष प्रदर्शन में रखती है। चंडीगढ़ में एक अंतरराष्ट्रीय साइकिल चालक पिता के साथ पले-बढ़े होने से रमनदीप को पोषण को समझने में बढ़त मिली। उन्होंने बचपन से ही मांसाहारी भोजन और डेयरी उत्पादों के महत्व पर जोर दिया, जो उनके आहार का मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। केकेआर के बल्लेबाज ने खुलासा किया कि वह प्रत्येक दिन पारंपरिक देसी घी से शुरू करते हैं, उसके बाद एक साधारण लेकिन पौष्टिक नाश्ता करते हैं: "दो पूरे अंडे, तीन अंडे की सफेदी, पूरी गेहूं की रोटी और दही।



रमनदीप के पोषण दर्शन का शायद सबसे खास पहलू घर के बने खाने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप घर का बना खाना खाकर ही फिट रह सकते हैं। मेरा मानना है कि आप जो भी खाना चाहते हैं, उसे घर पर ही पकाएं। आप फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर फिट नहीं रह सकते। वे स्वस्थ खाने के लिए एक सरल दृष्टिकोण की वकालत करते हैं जिसका कोई भी पालन कर सकता है: "चीनी, तला हुआ खाना और आटा। अगर आप इन तीन चीजों को छोड़ देते हैं, तो आपका 90 फीसदी भोजन खुद ही ठीक हो जाएगा।" जो लोग अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए रमनदीप पुश-अप, स्क्वैट्स और पुल-अप जैसे बॉडीवेट व्यायाम की सलाह देते हैं - वही व्यायाम जो उन्होंने युवावस्था में शुरू किए थे।

