नवी मुंबई : यूपी वॉरियर्स ने हरलीन देओल (नाबाद 64 रन) के नाबाद अर्धशतक की मदद से यहां महिला प्रीमियर लीग (WPL) मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को 11 गेंद रहते सात विकेट से हराकर इस सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। नटाली साइवर ब्रंट (65 रन, दो विकेट) ने अपने चिर परिचित अंदाज में खेलते हुए तेज अर्धशतक जड़ा जिसकी मदद से मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाए।

हरलीन बुधवार को अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद रिटायर्ड आउट हो गई थीं, उन्होंने 39 गेंद की पारी में 12 चौके जड़े और क्लो ट्रायोन (नाबाद 27 रन) के साथ मिलकर टीम को 18.1 ओवर में तीन विकेट पर 162 रन तक पहुंचाया जिससे यूपी वॉरियर्स की टीम लगातार तीन हार के बाद चौथे मैच में पहली जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं मुंबई इंडियंस की चार मैच में यह दूसरी हार थी।

हरलीन ने इच्छानुसार शॉट लगाए जिसमें शबनीम इस्माइल के एक ओवर में तीन चौके भी शामिल थे। इस भारतीय बल्लेबाज ने 15वें ओवर में ऑफ स्पिनर संस्कृति गुप्ता पर स्वीप शॉट से एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हरलीन ने इसी ओवर में दो चौके और जड़े जिससे टीम को 24 गेंद में 29 रन की दरकार थी। हरलीन ने ट्रायोन के साथ मिलकर बिना किसी परेशानी के जीत सुनिश्चित की।

हालांकि यूपी वॉरियर्स के लिए शीर्ष क्रम में परेशानी जारी रही जिसमें कप्तान मेग लैनिंग (25 रन) और किरण नवगिरे (10 रन) तेज शुरूआत नहीं करा सकीं। इससे सात ओवर में यूपी वॉरियर्स का स्कोर दो विकेट पर 50 रन था। लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था जिससे हरलीन ने टिककर खेलते हुए टीम को पहली जीत का स्वाद चखाया। हरलीन ने फोबे लिचफील्ड (25 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 गेंद में 73 रन की साझेदारी निभाई।

लिचफील्ड के जाने के बाद उन्हें ट्रायोन का अच्छा साथ मिला और दोनों ने 20 गेंद में 44 रन की अटूट भागीदारी की। नटाली साइवर ब्रंट ने दो जबकि अमेलिया केर ने एक विकेट झटका। इससे पहले मुंबई इंडियंस हालांकि धीमी पिच पर पहले 10 ओवर में रन गति नहीं बढ़ा सकी लेकिन नटाली साइवर ब्रंट ने 43 गेंद की पारी के दौरान नौ चौके और एक छक्का लगाकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

अमनजोत कौर (38 रन) और गुणालन कमालिनी (05) स्पिनरों की मददगार पिच पर तेज शुरूआत नहीं करा सकीं। लेकिन सलामी बल्लेबाजों के लगातार ओवरों में आउट होने के बाद नटाली साइवर ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर (11 गेंद में 16 रन) जिम्मेदारी से खेलीं। टीम ने पहले 10 ओवर में दो विकेट पर 54 रन बनाए। पर नटाली साइवर ब्रंट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से पारी की दिशा ही बदल दी।

उनकी पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में कामयाब रही जिसमें आखिरी 10 ओवर में 107 रन बने। आशा शोभना की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर हरमनप्रीत के आउट होने के बाद निकोला कैरी (नाबाद 32 रन) ने नटाली साइवर ब्रंट का अच्छा साथ निभाया। नटाली साइवर ब्रंट ने शोभना के ओवर में 17 रन जुटाए जिसमें दो चौके और एक छक्का जड़ा था। यूपी वॉरियर्स के लिए शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और शोभना आशा ने एक एक विकेट झटका।