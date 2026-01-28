स्पोर्ट्स डेस्क: वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मुकाबला आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला रहा। सोफी डिवाइन की शानदार 4 विकेट की गेंदबाज़ी के दम पर गुजरात जायंट्स ने अंतिम गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को 3 रन से हराकर एक रोमांचक जीत दर्ज की। दबाव के क्षणों में गुजरात की संयमित गेंदबाज़ी ने मैच का रुख पलट दिया।

गुजरात की पारी: मूनी की संयमित फिफ्टी

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए गुजरात जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सोफी डिवाइन 13 रन बनाकर मारिज़ाने कैप की गेंद पर आउट हो गईं। इसके बाद अनुष्का शर्मा और बेथ मूनी ने 73 रनों की अहम साझेदारी कर पारी को संभाला।

अनुष्का ने 25 गेंदों में 39 रन की तेज़ पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद मूनी को दूसरे छोर से ज्यादा साथ नहीं मिला। मूनी ने जिम्मेदारी संभालते हुए 46 गेंदों में 58 रन बनाए और पारी को आगे बढ़ाया।

अंत के ओवरों में उपयोगी योगदान

आखिरी ओवरों में तनुजा कंवर ने 11 गेंदों में 21 रन की अहम पारी खेली। मूनी के आउट होने तक गुजरात का स्कोर 135 रन तक पहुंच चुका था। लगातार विकेट गिरने के बावजूद गुजरात जायंट्स ने 20 ओवर में 174/9 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। दिल्ली की ओर से श्री चरणी गेंदबाज़ी में सबसे सफल रहीं और उन्होंने 4 विकेट झटके।

दिल्ली की पारी: लक्ष्य के करीब, लेकिन जीत से दूर

175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। शैफाली वर्मा (14) और लिज़ेल ली (11) जल्दी पवेलियन लौट गईं। लौरा वोल्वार्ड्ट ने 24 रन बनाकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सकीं।

कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स 16 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मारिज़ाने कैप खाता खोले बिना पवेलियन लौटीं। चिनेल हेनरी भी सिर्फ 9 रन ही जोड़ सकीं।

निक्की प्रसाद की जुझारू पारी, आखिरी गेंद पर टूटा सपना

एक समय दबाव में दिख रही दिल्ली की पारी को निक्की प्रसाद ने 47 रनों की शानदार पारी खेलकर मुकाबले में वापस ला दिया। उन्हें स्नेह राणा (29 रन) का अच्छा साथ मिला।

मैच आखिरी गेंद तक पहुंच गया, जहां दिल्ली को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। लेकिन सोफी डिवाइन ने आखिरी गेंद पर निक्की प्रसाद को आउट कर गुजरात जायंट्स को यादगार जीत दिला दी।

मैच का संक्षिप्त स्कोर

गुजरात जायंट्स: 174/9 (20 ओवर), बेथ मूनी 58, अनुष्का शर्मा 39

गेंदबाज: श्री चरणी 4 विकेट

दिल्ली कैपिटल्स: 171/8 (20 ओवर), निक्की प्रसाद 47, स्नेह राणा 29

गेंदबाज: सोफी डिवाइन 4 विकेट

परिणाम: गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 रन से हराया।