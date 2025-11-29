स्पोर्ट्स डेस्क: चौथे महिला प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत 9 जनवरी से होने जा रही है और ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना 2024 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

इस बार पहली बार WPL फाइनल वीकेंड पर नहीं बल्कि 5 फरवरी (गुरुवार) को होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह पुरुषों के टी20 विश्व कप 2025 से टकराए नहीं, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी को कोलंबो में होगी।

28 दिन में 22 मैच, दो शहरों में होगा आयोजन

इस सीजन में कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे जो 28 दिनों तक चलेंगे। टूर्नामेंट का आयोजन दो स्थानों- नवी मुंबई (डीवाई पाटिल स्टेडियम) पहले 11 मैच और वडोदरा (कोटाम्बी स्टेडियम) अगले 11 मैच, जिसमें एलिमिनेटर और फाइनल शामिल। नवी मुंबई वह मैदान है जिसने हाल ही में भारत की महिला टीम की दक्षिण अफ्रीका पर मिली विश्व कप जीत का भी गवाह बना था।

जनवरी-फरवरी में पहली बार आयोजित होगा WPL

यह पहली बार है जब डब्ल्यूपीएल जनवरी-फरवरी में हो रहा है। पिछले तीन सीजन IPL से पहले फरवरी-मार्च में आयोजित किए जाते थे।

लीग का फॉर्मेट पहले जैसा, टीमें खेलेंगी डबल राउंड-रॉबिन

पांचों टीमें- मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स। एक-दूसरे से दो बार भिड़ेंगी। टॉप टीम सीधे फाइनल में जाएगी। दूसरे और तीसरे स्थान की टीमें एलिमिनेटर खेलेंगी। महिला टीम डब्ल्यूपीएल खत्म होने के 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी।

पूरा शेड्यूल (WPL 2025)

नवी मुंबई (9–17 जनवरी)

9 जनवरी: MI vs RCB

10 जनवरी: UPW vs GG, MI vs DC

11 जनवरी: DC vs GG

12 जनवरी: RCB vs UPW

13 जनवरी: MI vs GG

14 जनवरी: UPW vs DC

15 जनवरी: MI vs UPW

16 जनवरी: RCB vs GG

17 जनवरी: UPW vs MI, DC vs RCB

वडोदरा (19 जनवरी–5 फरवरी)

19 जनवरी: GG vs RCB

20 जनवरी: DC vs MI

22 जनवरी: GG vs UPW

24 जनवरी: RCB vs DC

26 जनवरी: RCB vs MI

27 जनवरी: GG vs DC

29 जनवरी: UPW vs RCB

30 जनवरी: GG vs MI

1 फरवरी: DC vs UPW

एलिमिनेटर: 3 फरवरी

फाइनल: 5 फरवरी (गुरुवार).