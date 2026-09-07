अहमदाबाद: भारत की स्टार पैरा तीरंदाज और मौजूदा विश्व चैंपियन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। अहमदाबाद में जारी प्रतियोगिता के तीसरे दिन शीतल ने साथी भारतीय तीरंदाज सरिता को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।

शीतल देवी ने सरिता को हराया

जम्मू की भुजाहीन तीरंदाज शीतल देवी ने सेमीफाइनल मुकाबले में सरिता को 145-143 से मात दी। इस जीत के साथ उन्होंने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब खिताबी मुकाबले में शीतल देवी का सामना कजाखस्तान की ऐजादा सेडान से होगा। वहीं, सरिता कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की वांग हुइतिंग के खिलाफ उतरेंगी।

तोमान कुमार को मिली हार

कंपाउंड पुरुष वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी तोमान कुमार को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के केन स्वागुमिलांग ने उन्हें 146-144 से हराया। अब तोमान कुमार कांस्य पदक के लिए इराक के अब्बास खादिम के खिलाफ मुकाबला करेंगे।

गुरविंदर सिंह भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर

इंडोनेशिया के केन स्वागुमिलांग ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारत के गुरविंदर सिंह को 143-141 से हराया था। इस जीत के साथ केन ने अगले दौर में जगह बनाई और बाद में तोमान कुमार को हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

डब्ल्यू1 वर्ग में भारत की चुनौती समाप्त

पुरुषों के डब्ल्यू1 वर्ग में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। पांचवीं वरीयता प्राप्त आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी और नौवीं वरीयता प्राप्त नुरूद्दीन को अपने-अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इस वर्ग में भारत का अभियान समाप्त हो गया।

स्वाति चौधरी कांस्य पदक के लिए उतरेंगी

महिला डब्ल्यू1 वर्ग में भारत की दूसरी वरीयता प्राप्त स्वाति चौधरी कांस्य पदक के मुकाबले में उतरेंगी। स्वाति को सेमीफाइनल में चीन की छठी वरीयता प्राप्त लियू जिंग के खिलाफ 1-7 से हार मिली थी। अब उनके पास कांस्य पदक जीतने का मौका होगा।

क्या है डब्ल्यू1 वर्ग?

डब्ल्यू1 वर्ग में ऐसे पैरा एथलीट शामिल होते हैं जिनके शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों, धड़ तथा कम से कम तीन अंगों में अक्षमता होती है। कुछ खिलाड़ियों को धनुष को लोड करने में सहायता के लिए एक सहायक की भी जरूरत होती है। इस वर्ग में खिलाड़ी अपनी शारीरिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित सहायता और उपकरणों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

भारत की नजर पदकों पर

अहमदाबाद में हो रही विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे चरण में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें हैं। शीतल देवी के फाइनल में पहुंचने से भारत के पास कंपाउंड महिला व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का शानदार मौका है, जबकि सरिता और तोमान कुमार कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे।