स्पोर्ट्स डेस्क: महिला वनडे विश्व कप इस बार भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होकर 2 नवंबर को फाइनल मुकाबले के साथ खत्म होगा। बीसीसीआई ने महिला टीम के विश्व कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए प्राइज मनी में करीब 300% की बढ़ोतरी की है, जिससे महिला क्रिकेट को मिले सम्मान और समर्थन का अंदाजा लगाया जा सकता है।



1 अरब रुपये से भी अधिक प्राइज मनी

आईसीसी ने महिला विश्व कप के लिए कुल 13.88 मिलियन डॉलर (करीब 122.5 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी घोषित की है, जो 1 अरब रुपये से भी अधिक है। विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर (लगभग 39.5 करोड़ रुपये) पुरस्कार स्वरूप मिलेगा, जबकि रनर अप टीम को 2.24 मिलियन डॉलर (करीब 19.77 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। यह राशि पिछले विश्व कप की तुलना में काफी बढ़ी है।



महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 1.12 मिलियन डॉलर (करीब 9.88 करोड़ रुपये) मिलेंगे। इसके अलावा 5वें और 6वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 7 लाख डॉलर और 7वें व 8वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 2.8 लाख डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को 2.5 लाख डॉलर मिलेंगे। ग्रुप स्टेज में हर जीत पर 34,314 डॉलर का बोनस भी मिलेगा। ये सभी प्रावधान महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम हैं।



पुरुषों को भी नहीं मिलें इतने पैसे

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में संपन्न हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पुरुष टीमों को इतनी बड़ी प्राइज मनी नहीं मिली थी। भारत की पुरुष टीम को टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर 2.45 मिलियन डॉलर (करीब 21.6 करोड़ रुपये) मिले थे। महिला क्रिकेट के लिए आईसीसी द्वारा इस प्रकार की बड़ी धनराशि का आवंटन इस खेल के प्रति सकारात्मक सोच और विकास की स्पष्ट मिसाल है।