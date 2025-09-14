ग्वांग्जू : एक गोल से बढत बनाने के बाद आखिरी क्वार्टर में लय खोने का खामियाजा भारतीय महिला हॉकी टीम को भुगतना पड़ा और चीन ने रविवार को एशिया कप फाइनल में उसे 4-1 से हराकर अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने से भी वंचित कर दिया।

बेल्जियम और नीदरलैंड में अगले साल होने वाले विश्व कप में सीधे प्रवेश करने के लिए भारत को यह खिताब जीतना था। भारत ने आक्रामक शुरूआत करके पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर नवनीत कौर के गोल के दम पर बढ़त बना ली।

चीन को इसके बाद लगातार तीन पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन गोल नहीं हो सका। दूसरे क्वार्टर में 21वें मिनट में जिशिया यू ने चीन के लिये बराबरी का गोल दागा। वहीं 41वें मिनट में होंग ली ने गोल करके चीन को बढ़त दिलाई। आखिरी क्वार्टर में मेइरोंग जू ने 51वें मिनट में तीसरा और जियाकी झोंग ने 53वें मिनट में चौथा गोल दागा।