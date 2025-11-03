स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुलासा किया कि जब ओपनर प्रतिका रावल (Pratika Rawal) चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर हुई, तब पूरी टीम भावुक होकर रो पड़ी थी।

हरमनप्रीत ने कहा, 'जब प्रतिका चोटिल हुई, हर कोई रो रहा था... फिर भी सबके मन में एक ही बात थी — हमें ट्रॉफी जीतनी है। हमने दिन-रात मेहनत की और नतीजा सबके सामने है।'

प्रतिका रावल, जिन्होंने टूर्नामेंट में 308 रन (औसत 51.33) बनाए थे, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टखने और घुटने की चोट के चलते सेमीफाइनल से पहले बाहर हो गई थीं। इसके बावजूद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में और दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराकर इतिहास रचा।

प्रतिका ने फाइनल के दौरान व्हीलचेयर पर बैठकर टीम की जीत का जश्न मनाया। उन्होंने कहा, 'टीम के साथ यह पल जीना अविश्वसनीय है। चोट लगने के बाद भी जब हर विकेट या छक्का पड़ता था, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे।'

उनकी जगह आई शेफाली वर्मा ने फाइनल में 87 रन और 2 विकेट लेकर “प्लेयर ऑफ द मैच” का खिताब जीता।

हरमनप्रीत ने कहा, 'यह जीत सिर्फ मैदान पर मौजूद 11 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि उन सबकी है जिन्होंने पर्दे के पीछे मेहनत की।'