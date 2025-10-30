गुवाहाटी: साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने इतिहास रच दिया है! कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के धमाकेदार शतक और ऑलराउंडर मैरीज़ाने कैप की जादुई गेंदबाजी के दम पर उन्होंने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 125 रनों से रौंदते हुए पहली बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली।

वोल्वार्ड्ट का तूफानी शतक

पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने कप्तान वोल्वार्ड्ट की शानदार 169 रन (143 गेंद) की पारी की बदौलत 319/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। उनकी पारी में 20 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ओपनर टाजमिन ब्रिट्स ने 45 रन का योगदान दिया, जबकि कैप ने 33 गेंदों पर तेज 42 रन जोड़े। अंत में क्लोई ट्रायन ने 26 गेंदों पर 33 रन बनाकर पारी को दमदार अंत दिया। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 44 रन देकर 4 विकेट झटके।

कैप का पांच विकेट वाला जादू

319 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। नई गेंद से मैरीज़ाने कैप ने कहर बरपाते हुए पहले ही ओवर में दो विकेट लिए – एमी जोन्स और हीदर नाइट दोनों को शून्य पर चलता किया। कैप ने आगे भी कहर बरपाना जारी रखा और कप्तान नैट स्किवर-ब्रंट को आउट करते हुए अपना पांचवां विकेट लिया। उन्होंने मात्र 7 ओवर में 5 रन देकर 20 विकेट हासिल किए – जो इस टूर्नामेंट की सबसे घातक स्पेल में से एक रहा।

इंग्लैंड की पारी ध्वस्त

हालांकि स्किवर-ब्रंट (58) और ऐलिस कैप्सी (54) ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 42.3 ओवर में 194 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका की ओर से नादिन डि क्लर्क, अयाबोंगा खाका, सुन लूस, और नोनकुलुलेको म्लाबा ने भी एक-एक विकेट चटकाया।

अब भारत या ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में भिड़ंत

साउथ अफ्रीका अब DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में 2 नवंबर को होने वाले फाइनल में खेलेगी। उनका प्रतिद्वंद्वी 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के बाद तय होगा।

फाइनल: 2 नवंबर, डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई।