महिला वनडे विश्व कप: राहत नहीं, बड़ी चुनौती, भारतीय सलामी जोड़ी में बदलाव पर बोली ऑस्ट्रेलियाई कोच

नवी मुंबई: महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया की हेड कोच शेली निट्स्के ने साफ कहा है कि टीम इंडिया की ओपनर प्रतीका रावल की चोट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। उनके मुताबिक, भारत की बल्लेबाज़ी में इतनी गहराई है कि कोई भी संयोजन मैच का रुख बदल सकता है।

निट्स्के ने कहा, “राहत? ऐसा नहीं है। हमें पता है कि भारत की टीम में काफी गहराई है। रावल और स्मृति मंधाना की जोड़ी शानदार रही है, लेकिन जो भी नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन उतरेगा, वो खतरनाक साबित हो सकता है।”

उन्होंने आगे कहा, “भारत की बल्लेबाज़ी क्रम बेहद मजबूत है। हमें पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा क्योंकि सेमीफाइनल आसान नहीं होगा।”

इसी बीच, शफाली वर्मा, जो चोटिल प्रतीका रावल की जगह टीम में लौटी हैं, ने नेट्स में जमकर अभ्यास किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौती के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है, लेकिन सेमीफाइनल में उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका रहेगा।