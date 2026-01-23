स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। मैच के बीच सुरक्षा घेरा तोड़कर एक महिला सीधे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के पास पहुंच गई और उनका हाथ पकड़ लिया। शुरुआत में यह घटना एक जुनूनी फैन की हरकत लगी, लेकिन बाद में सामने आई सच्चाई ने सभी को भावुक कर दिया। यह मामला सेल्फी या ऑटोग्राफ का नहीं, बल्कि एक मां की अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश से जुड़ा है।

क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि एक महिला अचानक मैदान में दाखिल होती है और रोहित शर्मा के पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लेती है। सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आते हैं और महिला को वहां से हटाया जाता है। हालांकि, इस घटना के पीछे की वजह सामने आने के बाद लोगों की सोच पूरी तरह बदल गई।

महिला ने क्यों तोड़ा सुरक्षा घेरा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला की पहचान सरिता शर्मा के रूप में हुई है। सरिता ने बताया कि वह रोहित शर्मा के पास फैन बनकर नहीं, बल्कि मदद की उम्मीद लेकर पहुंची थीं। उनकी बेटी अनिका एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए अमेरिका से मंगाए जाने वाले एक इंजेक्शन की जरूरत है। इस इंजेक्शन की कीमत करीब 9 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

अब तक कितना जुटा इलाज के लिए पैसा?

सरिता शर्मा के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए अब तक कई फंडरेज़िंग कैंप और अभियानों के जरिए लगभग 4.1 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। लेकिन समय तेजी से निकलता जा रहा है और बाकी रकम जुटाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। इसी मजबूरी ने उन्हें क्रिकेटरों से सीधे मिलने के लिए प्रेरित किया।

क्रिकेटरों से क्यों लगाई मदद की उम्मीद?

सरिता का मानना है कि भारतीय क्रिकेटर अक्सर सामाजिक कार्यों और बच्चों की मदद के लिए आगे आते हैं। इसी विश्वास के साथ उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि भावनाओं में बहकर उन्होंने रोहित शर्मा का हाथ पकड़ लिया, जिसका उन्हें अफसोस है और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है।

महिला ने मांगी माफी, फिर भी रखी अपील

सरिता शर्मा ने साफ किया कि उनका इरादा किसी नियम को तोड़ने या असहज स्थिति पैदा करने का नहीं था। बेटी की गंभीर हालत को देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाईं। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली से भावुक अपील की कि अगर संभव हो तो उनकी बेटी की जान बचाने में मदद करें।