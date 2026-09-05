बेंगलुरु: Duleep Trophy 2026 के फाइनल से पहले KL राहुल की उपलब्धता को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। South Zone के कप्तान तिलक वर्मा ने साफ कर दिया है कि अनुभवी भारतीय बल्लेबाज फाइनल मुकाबले में नहीं खेलेंगे। राहुल के South Zone टीम में शामिल होने की अटकलें पिछले कुछ दिनों से चल रही थीं, लेकिन अब कप्तान ने उनकी गैरमौजूदगी की पुष्टि कर दी है।

KL राहुल नहीं खेलेंगे Duleep Trophy का फाइनल

South Zone और East Zone के बीच Duleep Trophy 2026 का फाइनल 6 सितंबर से चेन्नई के M.A. Chidambaram Stadium में खेला जाएगा। पांच दिवसीय यह मुकाबला 10 सितंबर तक चलेगा। फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक वर्मा ने KL राहुल की उपलब्धता को लेकर स्थिति साफ करते हुए बताया कि भारतीय बल्लेबाज इस मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे।

राहुल के नहीं खेलने के साथ ही उन रिपोर्ट्स पर भी विराम लग गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि वह Mohammed Siraj और Devdutt Padikkal के साथ South Zone की टीम में शामिल हो सकते हैं।

राहुल के साथ Siraj और Padikkal को भी मिली थी जगह

South Zone की टीम में Mohammed Siraj और Devdutt Padikkal को शामिल किया गया है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को फाइनल के लिए Playing XI में बदलाव करना पड़ सकता है।

राहुल, Padikkal और Siraj हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ भारत की Test सीरीज के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिलहाल इन खिलाड़ियों के लिए कोई मुकाबला निर्धारित नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की कोशिश थी कि उपलब्ध खिलाड़ी प्रतिष्ठित घरेलू First-Class टूर्नामेंट में मैच प्रैक्टिस हासिल करें। हालांकि, राहुल अब फाइनल में South Zone के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

चयनकर्ताओं ने घरेलू क्रिकेट खेलने पर दिया था जोर

राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की ओर से उपलब्ध भारतीय खिलाड़ियों को Duleep Trophy जैसे घरेलू टूर्नामेंट में खेलने और मैच प्रैक्टिस हासिल करने पर जोर दिया गया था। इसका मकसद खिलाड़ियों को लंबे प्रारूप के क्रिकेट में लगातार सक्रिय रखना था। राहुल, Padikkal और Siraj को हाल ही में भारत की Test टीम में शामिल किया गया था और घरेलू मुकाबला उनके लिए रेड-बॉल क्रिकेट की लय बनाए रखने का अच्छा मौका हो सकता था। लेकिन अब राहुल फाइनल मुकाबले से बाहर रहेंगे, जबकि Siraj और Padikkal के South Zone के लिए खेलने की उम्मीद है।

South Zone ने ऐसे बनाई फाइनल में जगह

South Zone ने सेमीफाइनल मुकाबले में North Zone को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। टीम की कप्तानी तिलक वर्मा ने की थी और उन्होंने उस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक भी लगाया था। North Zone के खिलाफ South Zone ने मुश्किल स्थिति से वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और अब उसकी नजर Duleep Trophy के खिताब पर है।

East Zone ने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया

दूसरी ओर East Zone ने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन Central Zone को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अब चेन्नई में South Zone और East Zone के बीच खिताब के लिए सीधी टक्कर होगी। South Zone की टीम में Siraj और Padikkal जैसे भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम को मजबूती मिलेगी, लेकिन KL राहुल की गैरमौजूदगी निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनी रहेगी।

6 सितंबर से शुरू होगा फाइनल

Duleep Trophy 2026 का फाइनल 6 सितंबर से 10 सितंबर तक चेन्नई के M.A. Chidambaram Stadium में खेला जाएगा।South Zone की अगुआई तिलक वर्मा करेंगे, जबकि East Zone खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। फाइनल से पहले सबसे बड़ा अपडेट KL राहुल को लेकर आया है, जिनके खेलने की अटकलों पर तिलक वर्मा ने साफ जवाब देकर विराम लगा दिया है।