बेंगलुरु : मुकेश कुमार (4 विकेट) और मोहम्मद शमी (3 विकेट) ने घातक गेंदबाजी करते हुए पूर्वी क्षेत्र को मध्य क्षेत्र के खिलाफ मंगलवार को तीसरे दिन चार विकेट से जीत दिलाते हुए दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा दिया। मुकेश और शमी की घातक गेंदबाजी से मध्य क्षेत्र की टीम दूसरी पारी में 158 रन पर ढेर हो गई।

पूर्वी क्षेत्र को जीत के लिए 159 रन का लक्ष्य मिला जो उसने छह विकेट खोकर हासिल कर लिया। पूर्वी क्षेत्र ने 39.3 ओवर में 6 विकेट पर 162 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 43 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 40 रन की पारी खेली।अभिमन्यु ईश्वरन ने 55 गेंदों में एक छक्के के सहारे 24 रन बनाए। विराट सिंह 12 रन बनाकर आउट हुए। कुमार कुशाग्र 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अनुकूल रॉय का खाता भी नहीं खुला। लेकिन कप्तान ईशान किशन ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए 41 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 39 रन बनाकर पूर्वी क्षेत्र को जीत की मंजिल पर पहुंचा दिया।

हर्ष दुबे ने चार विकेट लेकर पूर्वी क्षेत्र के लिए मुश्किलें बढ़ायीं लेकिन लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था और पूर्वी क्षेत्र को उसे हासिल करने में परेशानी नहीं हुई। सुदीप कुमार घरामी ने 14 रन बनाकर ईशान किशन का अच्छा साथ दिया। मोहम्मद शमी आठ रन पर नाबाद रहे।

इससे पहले सुबह मध्य क्षेत्र ने तीन विकेट पर 45 रन से आगे खेलना शुरू किया। मुकेश और शमी के सामने मध्य क्षेत्र के बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते चले गए। रिंकू सिंह ने 20, हर्ष दुबे ने 24 और दसवें नंबर के बल्लेबाज अरशद खान ने 25 रन बनाकर मध्य क्षेत्र को 158 तक पहुंचाया। वर्ना मध्य क्षेत्र के आठ विकेट तो मात्र 97 रन तक गिर चुके थे। मुकेश और शमी के अलावा अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और कुनैन कुरैशी ने एक-एक विकेट लिया।