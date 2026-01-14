स्पोर्ट्स डेस्क : ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका की टीम को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में जन्मे अमेरिकी तेज गेंदबाज़ अली खान ने सोशल मीडिया के जरिए खुलासा किया कि उनका भारत वीज़ा खारिज कर दिया गया है। इस फैसले ने टूर्नामेंट की तैयारियों, खिलाड़ी उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं—खासकर तब, जब अमेरिका को टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 7 फरवरी को खेलना है।

अमेरिका के अभियान पर क्यों मंडराया संकट?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका अपने ग्रुप A के चार में से तीन मैच भारत में खेलेगा। ऐसे में अली खान का वीज़ा न मिलना टीम के संतुलन और योजना पर सीधा असर डाल सकता है। भारत के खिलाफ हाई-प्रोफाइल ओपनर से ठीक पहले यह अनिश्चितता अमेरिका के लिए बेहद संवेदनशील समय पर आई है।

USA की योजनाओं में अली खान की अहम भूमिका

अटॉक (पंजाब) में जन्मे अली खान बाद में अमेरिका चले गए और अमेरिकी क्रिकेट के उभार का चेहरा बने। 35 वर्षीय यह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ अनुभव, नियंत्रण और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 15 वनडे और 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई, जहां उन्होंने बड़े मंच पर ऋषभ पंत और फखर ज़मान जैसे बल्लेबाज़ों को आउट कर दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता दिखाई। भारतीय पिचों पर अनुभव और अनुशासन बेहद अहम होता है, ऐसे में अली खान की अनुपस्थिति से अमेरिका को गेंदबाजी संयोजन पर फिर से विचार करना पड़ सकता है।

वीज़ा क्यों हुआ खारिज? आधिकारिक वजह क्या है?

अब तक कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जन्म होने के चलते सुरक्षा जांच लंबी खिंच सकती है। भारत में आयोजित टूर्नामेंट्स में पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों के लिए ऐसी प्रक्रियात्मक देरी पहले भी देखी गई है। भारत-पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संवेदनशीलताओं के कारण वीज़ा प्रक्रियाएं अक्सर चर्चा का विषय बनती रही हैं और इस बार टूर्नामेंट की निकटता चिंता बढ़ा रही है।

ICC की भूमिका और संभावित समाधान

सूत्रों के अनुसार, USA Cricket के निलंबन के बाद लॉजिस्टिक्स संभाल रही ICC इस मामले को सुलझाने के लिए पर्दे के पीछे प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में आईसीसी का हस्तक्षेप निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि समय बहुत कम है।

यह मामला एक खिलाड़ी से आगे क्यों है?

अली खान अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं; विभिन्न टीमों में पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी शामिल हैं। यदि यह अनिश्चितता लंबी चली, तो यह अन्य टीमों के लिए भी मिसाल बन सकती है—खासकर उन मैचों के लिए जो भारत में होने हैं। अमेरिका के लिए चुनौती तात्कालिक है: भारत (मुंबई) के बाद पाकिस्तान (कोलंबो, 10 फरवरी) और फिर नीदरलैंड्स व नामीबिया (चेन्नई) के खिलाफ मुकाबले हैं। तीन मैच भारत में होने के कारण वीज़ा स्पष्टता ट्रेनिंग, रिकवरी और मैच-तैयारी के लिए बेहद जरूरी है।

T20 वर्ल्ड कप 2026: शेड्यूल और दांव

भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से 8 मई तक चलेगा। अमेरिका ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ है—जो टूर्नामेंट के सबसे चर्चित ग्रुप्स में से एक है। 2024 में सुपर एट्स तक पहुंचकर अमेरिका ने सीधी क्वालिफिकेशन हासिल की थी और आत्मविश्वास के साथ आ रहा है, लेकिन स्क्वॉड स्थिरता में बाधा उस गति को प्रभावित कर सकती है।