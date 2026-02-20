Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला एक बार फिर हाई-वोल्टेज साबित हुआ। कोलंबो में खेले गए इस मैच में भारत ने 61 रन से शानदार जीत दर्ज कर सुपर 8 में जगह पक्की की। इशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। अब क्रिकेट फैंस के मन में बड़ा सवाल है क्या इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान फिर आमने-सामने आ सकते हैं?

ग्रुप स्टेज में भारत की दमदार जीत

कोलंबो में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। इशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर मैच का रुख तय कर दिया। मध्यक्रम में उपयोगी योगदान के बाद गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की बल्लेबाजी टिक नहीं सकी। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज में अपना दबदबा कायम रखा और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया।

सुपर 8 का फॉर्मेट: रीमैच क्यों नहीं संभव?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में 8 टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है।

ग्रुप 1: भारत, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज
ग्रुप 2: पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड

हर टीम अपने ग्रुप की बाकी तीन टीमों से एक-एक मुकाबला खेलेगी। दोनों ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।चूंकि भारत और पाकिस्तान अलग-अलग ग्रुप में हैं, इसलिए सुपर 8 चरण में उनका आमना-सामना नहीं हो सकता। किसी भी संभावित रीमैच के लिए दोनों टीमों को नॉकआउट तक पहुंचना होगा।

सेमीफाइनल का संभावित समीकरण 

अगर भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भिड़ना चाहते हैं, तो दोनों को अपने-अपने ग्रुप में टॉप-2 में रहना होगा।

भारत ग्रुप 1 में पहले स्थान पर रहता है और पाकिस्तान ग्रुप 2 में दूसरे स्थान पर।
पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप करे और भारत दूसरे स्थान पर रहे।
इन परिस्थितियों में सेमीफाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला संभव है।
हालांकि, यह पूरी तरह ग्रुप स्टेज के प्रदर्शन और नेट रन रेट पर निर्भर करेगा।

क्या हो सकता है ड्रीम फाइनल?

भारत-पाकिस्तान फाइनल तभी संभव है जब दोनों टीमें सेमीफाइनल में अलग-अलग प्रतिद्वंद्वियों को हराकर फाइनल में पहुंचे। फाइनल में भिड़ंत का मतलब होगा कि दोनों टीमों ने लगातार दबाव में शानदार प्रदर्शन किया है। इतिहास गवाह है कि जब भी ये दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में मिली हैं, मुकाबला बेहद रोमांचक रहा है। 