स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल में भारत की टीम चयन रणनीति पर कई सवाल खड़े हुए, खासकर तब जब टीम केवल छह विशेषज्ञ बल्लेबाज़ों के साथ उतरी। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस फैसले के पीछे की पूरी सोच स्पष्ट की।

ईशान किशन की जगह अर्शदीप सिंह को क्यों चुना गया?

चौथे टी20 मुकाबले में चोटिल ईशान किशन की जगह भारत ने बल्लेबाज़ की बजाय तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने छह बल्लेबाज़ और पांच विशेषज्ञ गेंदबाज़ों के साथ उतरने का फैसला किया।

हालांकि यह रणनीति टीम के लिए भारी पड़ गई और भारत 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हो गया।

सूर्यकुमार यादव ने फैसले की वजह बताई

मैच के बाद प्रेजेंटेशन में सूर्यकुमार यादव ने साफ कहा कि यह फैसला जानबूझकर लिया गया था।

सूर्या ने कहा, 'मुझे लगता है कि आज हमने जानबूझकर छह बल्लेबाज़ों के साथ खेलने का फैसला किया। हम पांच परफेक्ट गेंदबाज़ चाहते थे और खुद को चुनौती देना चाहते थे।'

टीम को चुनौती देने की थी पूरी योजना

सूर्यकुमार ने आगे बताया कि टीम यह देखना चाहती थी कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में बल्लेबाज़ कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।

उन्होंने कहा, 'मान लीजिए हम 180 या 200 रन का पीछा कर रहे हों और दो या तीन विकेट गिर चुके हों, तो उस स्थिति में हमारी बल्लेबाज़ी कैसी दिखती है—हम यही देखना चाहते थे। आखिरकार यह एक सीखने की प्रक्रिया है।'

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड को आज़माने की रणनीति

भारतीय कप्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि टीम मैनेजमेंट का फोकस टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सभी संभावित खिलाड़ियों को आज़माने पर था।

सूर्या ने कहा, 'हम उन सभी खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे जो वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो हम कोई और संयोजन चुनते।'

पांचवें टी20 में भी रन चेज़ करने के मूड में सूर्या

50 रन की हार के बावजूद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि अगर पांचवें टी20 में वह टॉस जीतते हैं, तो वह एक बार फिर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'हम पहले बल्लेबाज़ी करते हुए अच्छा खेल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता था कि खिलाड़ी 180 या 200 रन के लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी लें और दबाव में खुद को परखें। यह एक अच्छी चुनौती है।'

सीरीज का हाल और फाइनल मुकाबला

पांच मैचों की टी20I सीरीज़ में भारत 3–1 से आगे है। चौथे मुकाबले में न्यूजीलैंड की बड़ी जीत के बावजूद भारत सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर चुका है। अब दोनों टीमें 31 जनवरी को खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में जीत के साथ सीरीज खत्म करना चाहेंगी।