खेल डैस्क : भारत के उभरते हुए क्रिकेट सितारों में से एक शुभमन गिल अपनी शानदार ऑन-फील्ड परफॉर्मेंस और ऑफ-फील्ड चर्चाओं के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वर्तमान में आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन्स की कप्तानी कर रहे गिल को भविष्य में सभी प्रारूपों में भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए प्रमुख दावेदार माना जाता है। हालांकि, उनकी निजी जिंदगी भी कम चर्चा में नहीं रही, खासकर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ उनके कथित रिश्ते की अफवाहों ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इस दौरान वह बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान के साथ भी देखे गए। कुछेक कार्यक्रम में शुभमन द्वारा सारा नाम की लड़की को डेट करने की बातें भी उठीं। हालांकि यह सारा तेंदुलकर है या अली खान इस बाबत कोई भी स्पष्ट नहीं था।

Shubman Gill has finally said it about his dating rumours with sara tendulkar. pic.twitter.com/GrThDLxCoR