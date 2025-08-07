स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कप्तान शुभमन गिल की भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में इंग्लैंड में अपने पहले दौरे में प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सराहना की है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद गिल को टेस्ट टीम का नेतृत्व करने की भूमिका सौंपी गई। जो गिल ने बहुत आत्मविश्वास से निभाई।

गिल ने श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन कर अपने आलोचको को चुप करा दिया। श्रृंखला में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 754 रन बनाए, जो एक भारतीय कप्तान द्वारा टेस्ट श्रृंखला में सबसे अधिक रन है। गिल ने अपनी कप्तानी से भी कई क्रिकेट विशेषज्ञ को प्रभावित किया। जिसमें कार्तिक भी शामिल है। साथ ही कार्तिक ने भारतीय टेस्ट कप्तान गिल को आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए कुछ सुझाव भी दिए है।

कार्तिक ने कहा, 'वह कई बार आक्रामक रहे है। कभी कभी वह हद पार करने पर भी पहुंचे थे। मुझे लगता है कि वह अपने बारे में यह बात कुछ हद तक बदलें। मुझे उम्मीद है कि वह इसे ज़्यादा नहीं बदलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इंग्लिश मीडिया को जिस तरह से संभाला, उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से किया।'

कार्तिक ने आगे कहा, 'इस सीरीज में आते ही लोग पूछ रहे थे शुभमन गिल, भारत से बाहर, उनका रिकॉर्ड बेहतर हो सकता है। और उन्होंने कहा, 'मैं दोनो टीमो में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनना चाहता हूं।' आत्मविश्वास होना एक बात है, लेकिन आपको उसके साथ कौशल भी जोड़ना होगा। वह पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनकी बल्लेबाजी में वापस आती गेंद के सामने थोड़ी कमजोरी थी। उन्होंने अपनी तकनीक पर काम करने और उसका सामना करने का तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने जो हासिल किया, उसकी सबसे बड़ी खासियत उनकी भूख और दृढ़ संकल्प था। एजबेस्टन में उन्होंने जो 269 रन बनाए और शतक लगाया, और जितनी देर उन्होंने बल्लेबाजी की, वह कमाल का था।'