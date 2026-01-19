नई दिल्ली : T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ICC द्वारा दी गई 21 जनवरी की अंतिम डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) भारत में मैच खेलने की सहमति नहीं देता, तो टूर्नामेंट बांग्लादेश के बिना ही आगे बढ़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश हटता है तो उसकी जगह कौन लेगा?

ICC का अल्टीमेटम और रिप्लेसमेंट की तैयारी

ICC ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश को मौजूदा शेड्यूल स्वीकार करना होगा। BCB ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत से बाहर मैच कराने, ग्रुप बदलने और वैकल्पिक वेन्यू की मांग की थी, लेकिन ICC ने इन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। समझौता न होने की स्थिति में ICC ने बैकअप प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत रैंकिंग और हालिया प्रदर्शन के आधार पर किसी अन्य टीम को शामिल किया जाएगा।

ICC रैंकिंग में स्कॉटलैंड सबसे आगे

ICC T20I टीम रैंकिंग में स्कॉटलैंड 12वें स्थान पर है, जो नीदरलैंड्स, यूएई और पापुआ न्यू गिनी से ऊपर है। यही वजह है कि रिप्लेसमेंट की दौड़ में स्कॉटलैंड सबसे आगे है। ICC पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में इसी मॉडल को अपनाता रहा है, जिसमें सबसे ऊंची रैंक वाली योग्य टीम को मौका दिया गया।

हालिया T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन

स्कॉटलैंड के पक्ष में सबसे मजबूत दलील उनका मैदान पर प्रदर्शन है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में स्कॉटलैंड ने सुपर-12 में जगह बनाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाई-स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में कड़ी टक्कर दी, नामीबिया और ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की, 2025 क्वालिफिकेशन साइकिल में जिम्बाब्वे और यूएई को हराया, इन नतीजों ने साबित किया कि स्कॉटलैंड सिर्फ उलटफेर करने वाली टीम नहीं, बल्कि निरंतर प्रदर्शन करने वाली इकाई है।

लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल फायदे भी स्कॉटलैंड के पक्ष में

ICC के लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स और ब्रॉडकास्ट वैल्यू भी अहम है। यूरोपीय एसोसिएट देश होने के कारण स्कॉटलैंड को भारत यात्रा में कम वीज़ा अड़चनों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जॉर्ज मंसी और ब्रैंडन मैकमुलेन जैसे खिलाड़ी फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में पहचान बना चुके हैं, जिससे ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी स्कॉटलैंड एक आकर्षक विकल्प बनता है।

बांग्लादेश के हटते ही क्या होगा?

अगर 21 जनवरी के बाद BCB आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से हटता है, तो ICC तुरंत कदम उठाएगा। स्कॉटलैंड को सीधे ग्रुप C में शामिल किया जाएगा, बांग्लादेश के सभी फिक्स्चर स्कॉटलैंड को सौंपे जाएंगे, टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, स्कॉटलैंड का संभावित पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ हो सकता है।

बांग्लादेश क्रिकेट पर पड़ेगा बड़ा असर

बांग्लादेश के लिए T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना भारी नुकसान साबित हो सकता है। आर्थिक नुकसान, वैश्विक मंच पर मौजूदगी कम होना, ICC के साथ रिश्तों में तनाव, टीम के ट्रांजिशन फेज में झटका। वहीं स्कॉटलैंड के लिए यह मौका उनके क्रिकेट इतिहास को नई दिशा दे सकता है और एसोसिएट टीमों के लिए मजबूत संदेश भी होगा।

