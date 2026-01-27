स्पोर्ट्स डेस्क : T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वेस्टइंडीज ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए टीम की घोषणा कर दी है। क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) द्वारा जारी 15 सदस्यीय स्क्वॉड में अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी ने सभी का ध्यान खींचा है, जिसमें जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल की टीम में वापसी सबसे बड़ा आकर्षण रही। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और वेस्टइंडीज अपना पहला मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलेगा।

उभरते बल्लेबाज़ क्वेंटिन सैंपसन को मिला मौका

वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में हार्ड-हिटिंग बल्लेबाज़ क्वेंटिन सैंपसन को शामिल कर बड़ा दांव खेला है। सैंपसन ने हाल ही में दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में अपना T20I डेब्यू किया था। हालांकि तीन पारियों में वह सिर्फ 35 रन ही बना सके, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है।

CPL में सैंपसन का दमदार प्रदर्शन

क्वेंटिन सैंपसन गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के लिए CPL 2025 में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे थे।

241 रन, 9 पारियां, 151.57 का स्ट्राइक रेट; इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली थी। उस दौरे पर कप्तान शाई होप समेत कई सीनियर खिलाड़ी SA20 लीग में व्यस्त होने के कारण उपलब्ध नहीं थे।

सीनियर खिलाड़ियों की वापसी

इस बार टीम में रोस्टन चेस, अकील होसैन और शेरफेन रदरफोर्ड की वापसी हुई है, जो अफगानिस्तान सीरीज़ से बाहर थे। इसके अलावा पूर्व कप्तान जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल, साथ ही रोमारियो शेफर्ड भी टीम में लौटे हैं, जिन्हें उस दौरे पर आराम दिया गया था।

गेंदबाज़ी विभाग में शमार जोसेफ की एंट्री

तेज़ गेंदबाज़ शमार जोसेफ भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। 26 वर्षीय जोसेफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ दो मैच खेले थे और 2025 का उनका दूसरा हिस्सा चोटों से प्रभावित रहा। वह चोट के कारण भारत दौरा मिस कर गए थे और कंधे में तकलीफ के चलते बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ से भी बाहर रहे थे।

संतुलित गेंदबाज़ी आक्रमण

तेज़ गेंदबाज़ी की अगुवाई शमार जोसेफ करेंगे, जिनका साथ देंगे, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड और जेडन सील्स। स्पिन विभाग की कमान अकील होसैन के हाथों में होगी, जिन्हें रोस्टन चेस और गुडाकेश मोटी का सहयोग मिलेगा।

अनुभवी टीम, लेकिन कुछ बड़े नाम बाहर

वेस्टइंडीज की टीम में पिछले वर्ल्ड कप के 11 खिलाड़ी शामिल हैं, जिससे अनुभव की कमी नहीं है। हालांकि, एविन लुईस और अल्ज़ारी जोसेफ हालिया चोट समस्याओं के चलते टीम में जगह नहीं बना सके।

ग्रुप और शेड्यूल

दो बार की वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज ग्रुप C में शामिल है, जहां उसके साथ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नेपाल और इटली हैं। 7 फरवरी: वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड (ईडन गार्डन्स, कोलकाता), दिलचस्प बात यह है कि वेस्टइंडीज ने अपना पिछला T20 वर्ल्ड कप भी इसी मैदान पर जीता था।

वेस्टइंडीज की टीम

शाई होप (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेस, जेसन होल्डर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, क्वेंटिन सैंपसन, अकील होसैन, गुडाकेश मोटी, शमार जोसेफ, जेडन सील्स, मैथ्यू फोर्ड।