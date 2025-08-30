सेंट लुईस, अमेरिका ( निकलेश जैन ) – अमेरिकी ग्रांडमास्टर वेसली सो नें नौ साल बाद सिंकीफील्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। 2025 का यह खिताब उन्होने रोमांचक प्लेऑफ़ में जीतकर हासिल किया। अंतिम नौवें राउंड में वेसली नें उज़्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव को हराया और 5.5/9 अंक बनाते हुए प्रज्ञानन्दा व करूआना के साथ संयुक्त बढ़त बनाई।इससे पहले उन्होने 2016 में अंतिम बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीता था ।

नियमों के अनुसार विजेता तय करने के लिए तीनों खिलाड़ियों के बीच 5’+2’’ समय नियंत्रण के प्लेऑफ़ खेले गए। पहले प्रज्ञानन्दा नें करूआना को मात दी। फिर वेसली सो नें प्रज्ञानन्दा को पराजित किया। अंतिम मुकाबले में वेसली और करूआना के बीच ड्रॉ हुआ और वेसली 1.5/2 अंक बनाकर चैंपियन बने। प्रज्ञानन्दा 1 अंक लेकर उपविजेता और करूआना 0.5 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे।

इससे पहले अंतिम राउंड में भारत के प्रज्ञानन्दा नें लेवोन आरोनियन से ड्रॉ खेला तो विश्व चैंपियन डी गुकेश और करूआना का मुकाबला भी बराबरी पर छूटा। अन्य खेलों में जान डूडा–मैक्सिम वाशिए लाग्राव और अलीरेजा फिरौजा–सैमुअल सेवियन भी अनिर्णीत रहे।

वेसली सो ने जीत के बाद कहा – “यह नौ साल बाद मेरी दूसरी सिंकीफील्ड कप जीत है। सौभाग्य से यह दस साल नहीं हुआ। इस कठिन वर्ष में यह खिताब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं अपनी मां और इंग्लैंड के ग्रांडमास्टर गवेन जोन्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी पुस्तक से मुझे आज का ओपनिंग आईडिया मिला।”

अब ग्रांड चेस टूर फाइनल्स साओ पाओलो (ब्राज़ील) में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होंगे, जिसमें भारत के प्रज्ञानन्दा, करूआना, वाशिए-लाग्राव और आरोनियन शामिल होंगे।