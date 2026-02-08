अहमदाबाद : दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम टी20 विश्व कप के पहले मैच में कनाडा को हलके में लेने के मूड में नहीं हैं और उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य टूर्नामेंट में सकारात्मक शुरूआत करना है। दोनों टीमों का सामना ग्रुप बी के पहले मुकाबले में सोमवार को होगा। दक्षिण अफ्रीका को भले ही प्रबल दावेदार माना जा रहा हो लेकिन माक्ररम ने कहा कि पिछले दो दिनों में करीबी मैचों से साबित हो गया है कि किसी विरोधी टीम को हलके में नहीं लिया जा सकता।

माक्ररम ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'हमने कुछ करीबी मुकाबले देख लिए हैं और इससे लगता नहीं है कि कोई भी मैच आसान होगा। लेकिन मुझे अपनी टीम पर विश्वास है। हम अगर मिलकर अच्छा खेले तो नतीजे अच्छे आएंगे।' उन्होंने कहा, 'इस तरह के टूर्नामेंट में यही अहम है। आप अच्छी शुरूआत करना चाहते हैं और एक टीम के रूप में हमारा फोकस इसी पर है । उम्मीद है कि हम ऐसा कर पाएंगे।'

माक्ररम ने कहा कि टी20 प्रारूप में शीर्ष टीमों और एसोसिएट देशों के बीच प्रदर्शन का अंतर कम हुआ है जिससे उलटफेर हो रहे हैं और यही वजह है कि आत्ममुग्धता के लिये कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, 'अब तक हुए मैचों या पिछले विश्व कप को देखें तो कई उलटफेर हुए हैं। एसोसिएट देशों और दूसरे देशों के बीच अंतर कम हुआ है। इस प्रारूप में एक या दो खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से ही उलटफेर हो जाता है।'

दक्षिण अफ्रीका को पहले आईसीसी टूर्नामेंटों में दबाव के आगे घुटने टेकने वाली (चोकर्स) टीम कहा जाता था लेकिन माक्ररम ने कहा कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने से अब यह कलंक हट गया है। उन्होंने कहा, 'अब ऐसा नहीं है और इससे आत्मविश्वास मिला है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ आसान हो गया है। WTC खिताब से मनोबल बढ़ा है लेकिन फिर भी हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।'