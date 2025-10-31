नई दिल्ली : भारतीय बैटिंग के दिग्गज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर 'विमेन इन ब्लू' (भारत) की शानदार जीत की तारीफ करते हुए इसे "दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन" बताया। भारत ने गुरुवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और 2005 और 2017 के बाद तीसरी बार ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई, जब वे क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद रनर-अप रहे थे।

कोहली ने जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हमारी टीम की क्या शानदार जीत है। लड़कियों ने शानदार चेज किया और एक बड़े मैच में जेमिमाह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन है। बहुत बढ़िया, टीम इंडिया!'

जेमिमाह रोड्रिग्स ने दबाव में शानदार पारी खेलते हुए चेज में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने 134 गेंदों में 127 रन बनाए, जिससे भारत ने महिला वनडे इतिहास में 339 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज किया। सेमीफाइनल में भारत का 341/5 का स्कोर भी महिला वनडे रन-चेज में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जो पिछले महीने नई दिल्ली में उसी टीम के खिलाफ उनके अपने 369 ऑल-आउट के बाद है।

यह पहली बार है जब वनडे वर्ल्ड कप नॉकआउट (पुरुष या महिला) में 300 से ज़्यादा का टोटल चेज किया गया है। पिछला सबसे बड़ा स्कोर पुरुष CWC 2015 सेमीफाइनल में आया था। भारत अब उसी लय को फाइनल में बनाए रखने की कोशिश करेगा क्योंकि वे अपना पहला महिला वर्ल्ड कप खिताब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। टूर्नामेंट का मेजबान भारत रविवार को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी, जो पहली बार महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है जिसका मतलब है कि कोई एक टीम पहली बार यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतेगी।