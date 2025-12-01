स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी धमाकेदार बल्लेबाज़ी से इतिहास रच दिया। कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 83वां शतक और वनडे में 52वां शतक जमाया। इसी के साथ उन्होंने घरेलू सरज़मीं पर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

भारत की बड़ी बल्लेबाज़ी

कोहली के अलावा रोहित शर्मा (57) और केएल राहुल (60) ने भी बेहतरीन पारियां खेलते हुए टीम इंडिया को 50 ओवर में 349/8 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। कोहली की पारी में क्लास भी था और दम भी, जिसकी बदौलत भारत ने मैच पर मजबूत पकड़ बनाई।

दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई, पर जीत भारत की

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने शानदार जज़्बा दिखाया। मैथ्यू ब्रीट्ज़के (72), मार्को जानसन (70) और कॉर्बिन बॉश (67) ने अर्धशतक लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों के आगे उनकी चुनौती 332 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 17 रन से अपने नाम किया।

कोहली ने तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड

कोहली को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह उनके करियर का 70वां POTM अवॉर्ड था। इसी के साथ उन्होंने घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी का ख़िताब भी हासिल कर लिया।

अब कोहली (32) ने सचिन तेंदुलकर (31) और जैक्स कैलिस (31) को पीछे छोड़ दिया है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा।