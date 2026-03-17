स्पोर्ट्स डेस्क : Indian Premier League 2026 के आगाज से पहले सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। Virat Kohli ने अपने बयान से फैंस को चौंका दिया है, जब उन्होंने टी20 इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ओपनर का नाम लिया—और वह न तो Rohit Sharma हैं और न ही Virender Sehwag।

RCB के वीडियो में सामने आया जवाब

Royal Challengers Bangalore द्वारा जारी एक वीडियो में कोहली “This or That” चैलेंज खेलते नजर आए। इस दौरान उनसे कई दिग्गज खिलाड़ियों के बीच तुलना कर सर्वश्रेष्ठ ओपनर चुनने को कहा गया, जिसमें उन्होंने दिलचस्प फैसले लिए।

सेहवाग को कई दिग्गजों पर दी तरजीह

इस चैलेंज में Virender Sehwag ने कई बड़े नामों को पीछे छोड़ा। कोहली ने उन्हें Quinton de Kock, Shane Watson, Shikhar Dhawan, Faf du Plessis और Brendon McCullum जैसे खिलाड़ियों से बेहतर बताया।

फाइनल मुकाबला: रोहित vs गेल

आखिर में मुकाबला Rohit Sharma और Chris Gayle के बीच रह गया। यह वही पल था जिसने फैंस की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी टी20 के दिग्गज माने जाते हैं।

कोहली का बड़ा फैसला

कुछ पल सोचने के बाद Virat Kohli ने Chris Gayle को टी20 इतिहास का सर्वश्रेष्ठ ओपनर चुना। गेल का रिकॉर्ड भी इस फैसले को मजबूत बनाता है—14,500 से ज्यादा रन, 175* का हाईएस्ट स्कोर और 20 से ज्यादा शतक उन्हें खास बनाते हैं।

RCB के लिए खास रहा गेल-कोहली का रिश्ता

Chris Gayle और Virat Kohli ने Royal Challengers Bangalore के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं। दोनों की जोड़ी IPL इतिहास की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में गिनी जाती है।

IPL 2026 में फिर नजर आएंगे कोहली

डिफेंडिंग चैंपियन Royal Challengers Bangalore 28 मार्च से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम का पहला मुकाबला Sunrisers Hyderabad के खिलाफ एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक बार फिर कोहली पर नजरें रहेंगी।