राजकोट : भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में चार साल के बाद फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में लगातार पांच 50+ स्कोर बनाए हैं और इसी वजह से कोहली अपने साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच गए हैं। इससे पहले कोहली जुलाई 2021 में वनडे में पहले स्थान पर पहुंचे थे। रोहित अब लिस्ट में तीसरे स्थान पर आ गए हैं।

कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में 93 रन बनाए थे जिससे लिस्ट में उनकी पोजिशन नंबर 2 से 1 पर आ गई। वह इस फॉर्मेट में शानदार रहे हैं और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करने पर लगे हैं। दूसरी ओर, रोहित ने सीरीज के पहले मैच में 26 रन बनाए और उसके बाद वह तीसरे नंबर पर खिसक गए। रोहित के निचे खिसकने का एक कारण डेरिल मिशेल का शानदार प्रदर्शन भी रहा जिससे वह लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। डेरिल ने 84 रन बनाए थे जिससे न्यूजीलैंड पहले वनडे में 300 के स्कोर पर पहुंचा था।

ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग