हब्बल्ली : 67 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंची जम्मू-कश्मीर की टीम की कहानी संघर्ष और जुनून से भरी है। लेकिन खिताब जीतने के लिए उसे आठ बार की चैंपियन Karnataka cricket team के खिलाफ बड़ा चमत्कार करना होगा। मुकाबला मंगलवार से केएससीए स्टेडियम में शुरू होगा।

कर्नाटक क्यों है प्रबल दावेदार?

कर्नाटक को फेवरेट सिर्फ उसके इतिहास की वजह से नहीं माना जा रहा, बल्कि इस सीजन में उसके लगातार शानदार प्रदर्शन ने यह तमगा दिलाया है। राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ धीमी शुरुआत के बाद टीम ने शानदार वापसी की।

मुंबई और उत्तराखंड जैसी मजबूत टीमों को हराकर कर्नाटक ने अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया।

स्टार बल्लेबाजों की शानदार फॉर्म

कर्नाटक की ताकत उसकी दमदार बल्लेबाजी है।

KL Rahul – 3 मैच, 457 रन, औसत 91.40

Karun Nair – 8 मैच, 699 रन

Devdutt Padikkal – 5 मैच, 532 रन

Ravichandran Smaran – 8 मैच, 950 रन

मयंक अग्रवाल के कप्तानी छोड़ने के बाद देवदत्त पडिक्कल ने टीम की कमान संभाली और नेतृत्व में परिपक्वता दिखाई।

जम्मू-कश्मीर की गेंदबाजी बनेगी असली परीक्षा

Jammu and Kashmir cricket team के लिए सबसे बड़ी ताकत उनकी गेंदबाजी है, जिसकी अगुवाई तेज गेंदबाज Auqib Nabi कर रहे हैं। उन्होंने इस सीजन में 55 विकेट लिए हैं। शुरुआती दिनों में पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है, जो मुकाबले को रोचक बना सकती है।

कर्नाटक की गेंदबाजी भी कम नहीं

कर्नाटक की गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई भारतीय तेज गेंदबाज Prasidh Krishna कर रहे हैं। उनके साथ विद्वथ कावेरेप्पा, विद्याधर पाटिल, व्यासख विजयकुमार और शिखर शेट्टी ने भी सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है।

श्रेयस गोपाल – टीम के संकटमोचक

इस सीजन में एक खिलाड़ी सबसे अलग नजर आए हैं – Shreyas Gopal। लेग स्पिनर गोपाल ने 46 विकेट लेने के साथ 442 रन भी बनाए हैं। ऑलराउंड प्रदर्शन से उन्होंने कई मौकों पर टीम को मुश्किल से उबारा है। पूर्व कप्तान आर विनय कुमार ने भी उनके प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है।

बड़े मैच का अनुभव कर्नाटक के पास

राहुल, करुण, श्रेयस और मयंक 2013-14 और 2014-15 में रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं। बड़े मैचों का अनुभव कर्नाटक के लिए बड़ा प्लस प्वाइंट है। वहीं जम्मू-कश्मीर के पास कप्तान Paras Dogra का अनुभव है। 41 वर्षीय डोगरा और कोच अजय शर्मा टीम को शांत और केंद्रित रखने की कोशिश करेंगे।

टीमें

कर्नाटक: देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, करुण नायर, केवी अनीश, आर स्मरण, श्रेयस गोपाल, कृत्थिक कृष्णा, व्यासख विजयकुमार, विद्याधर पाटिल, विद्वथ कावेरेप्पा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी, केएल श्रीजित।

जम्मू-कश्मीर: पारस डोगरा (कप्तान), अब्दुल समद, शुभम खजूरिया, कामरान इकबाल, आबिद मुश्ताक, विवरांत शर्मा, रोहित शर्मा, उमरान मलिक, युधवीर सिंह, औकिब नबी, सुनील कुमार, लोन नासिर, मुजतबा यूसुफ, मुसैफ अजाज, साहिल लोटरा, वंशज शर्मा, उमर नजीर मीर, कन्हैया वधावन, यावर हसन; मुकाबला सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा।