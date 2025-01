खेल डैस्क : भारत के लिए लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रखने वाले तमिलनाडु के बल्लेबाज एन जगदीसन (N Jagadeesan) ने फिर से बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जगदीसन ने राजस्थान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दूसरी ही ओवर में टीम के लिए 29 रन बटोर लिए। अमन सिंह शेखावत ने यह ओवर फेंका था जिसकी पहली गेंद पर ही वाइड चौका था। इसके बाद अगली 6 गेंदों पर जगदीसन ने लगातार 6 चौके लगाए। वह विजय हजारे ट्रॉफी में यह कारनामा करने वाले पहले प्लेयर हैं।



इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 चौके

संदीप पाटिल, भारत (गेंदबाज बॉब विल्स)

क्रिस गेल, विंडीज (गेंदबाज मैथ्यू हॉगार्ड)

रामनरेश सरवण, विंडीज (गेंदबाज मुनाफ पटेल)

सनथ जयसूर्या, श्रीलंका (गेंदबाज जेम्स एंडरसन)

तिलकरत्ने दिलशान, श्रीलंका (गेंदबाज मिचेल जॉनसन)

हैरी ब्रूक, इंग्लैंड (गेंदबाज सऊद शकील)

आईपीएल का रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे, राजस्थान रॉयल्स

पृथ्वी शॉ, दिल्ली कैपिटल्स

4⃣wd,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣



29-run over! 😮



N Jagadeesan smashed 6⃣ fours off 6⃣ balls in the second over to provide a blistering start for Tamil Nadu 🔥#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/pSVoNE63b2 pic.twitter.com/JzXIAUaoJt