स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के तीसरे मुकाबले में Rajasthan Royals ने Chennai Super Kings को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। राजस्थान ने 128 रन का लक्ष्य सिर्फ 12.1 ओवर में हासिल कर लिया। यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया।

वैभव सूर्यवंशी का तूफान, 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी

Vaibhav Suryavanshi ने मैच में आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने 17 गेंदों में 52 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 300 से ज्यादा रही, जिससे छोटा लक्ष्य भी बेहद आसान बन गया। मैच के बाद सूर्यवंशी ने कहा, 'आज का प्लान पावरप्ले में मैच कंट्रोल करने का था। शुरुआत में विकेट थोड़ा धीमा था, लेकिन बाद में बल्लेबाजी आसान हो गई।'

IPL इतिहास में दर्ज हुआ नाम

15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बना दिया। अब वह उन दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाए हैं। यह उनके करियर का एक और बड़ा रिकॉर्ड है।

IPL में सबसे तेज फिफ्टी (रिकॉर्ड):

13 गेंद – यशस्वी जायसवाल

14 गेंद – केएल राहुल, पैट कमिंस, रोमेरियो शेफर्ड

15 गेंद – वैभव सूर्यवंशी, यूसुफ पठान, सुनील नारायण, निकोलस पूरन, जेक फ्रेजर-मैकगर्क

जायसवाल ने दिया पूरा साथ, आसान हुई जीत

सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग कर रहे Yashasvi Jaiswal ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 38 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ओपनर्स ने पावरप्ले में ही मैच राजस्थान की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद रियान पराग ने भी 14 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। राजस्थान ने 12.1 ओवर में 128 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया।

CSK की बल्लेबाजी रही फेल

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सिर्फ 127 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। लगातार विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। राजस्थान की ओर से नांद्रे बर्गर ने 2 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

मैच रिजल्ट

इस तरह आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी की 15 गेंदों में फिफ्टी इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रही और उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया।