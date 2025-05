खेल डैस्क : वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ डैब्यू मुकाबले में पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपनी आमद की घोषणा कर दी थी। उक्त मुकाबले में वैभव ने 20 गेंदों पर 34 रन बनाए। वह जब आऊट हुए तो भावुक हो गए। पवेलियन की ओर जाते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरते भी देखे गए। इस दौरान क्रिकेट फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर दिलासा भी देते नजर आए। लेकिन कुछ दिन बाद उसी वैभव ने जयपुर के मैदान पर गुजराज के गेंदबाजों को रुला दिया। गुजरात की ओर से जब 210 रन का लक्ष्य मिला था तो वैभव ने 35 गेंदों पर शतक जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने ईशांत शर्मा की जमकर क्लास लगाई। महज 14 साल के वैभव ने 36 सल के ईशांत शर्मा के एक ओवर में 28 रन निकाल लिए और उनके आईपीएल करियर पर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया।

Youngest to score a T20 1⃣0⃣0⃣ ✅

Fastest TATA IPL hundred by an Indian ✅

Second-fastest hundred in TATA IPL ✅



Vaibhav Suryavanshi, TAKE. A. BOW 🙇 ✨



Updates ▶ https://t.co/HvqSuGgTlN#TATAIPL | #RRvGT | @rajasthanroyals pic.twitter.com/sn4HjurqR6 — IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2025



ऐसे पिटे ईशांत शर्मा

ईशांत की पहली ही गेंद पर वैभव ने डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की ओर छह उड़ा दिए। ईशांत ने अगली गेंद फुल फेंकी जिसपर वैभव ने पैरपीछे खींचते हुए डीप मिडविकेट की ओर उड़ा दिया। यह 91 मीटर लंबा छक्का था। तीसरी गेंद जोकि स्लो थी पर चौका लगाया गया। चौथी गेंद खाली रीह। पांचवीं गेंद पर वैभव के बल्ले का किनारा लेते हुए भी बाऊंड्री लाइन पार कर गई। ईशांत लय से भटक गए। उन्होंने चार वााइड फेंकी। फिर आखिरी गेंद पर उन्हें वैभव ने थर्डमैन की ओर मारकर चौका बटोर लिया। ईशांत ने इस ओवर में 28 रन दिए जिससे राजस्थान ने 3.5 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए।

Battle of and for the ages! 👏



14-year-old Vaibhav Suryavanshi showed no signs of nerves against the experienced Ishant Sharma en route to his record 💯 🔥



Relive the eventful over ▶️ https://t.co/hdGemB15vu#TATAIPL | #RRvGT | @rajasthanroyals pic.twitter.com/q3aIEe4Qhg — IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2025



वैभव सूर्यवंशी जीटी गेंदबाजों के खिलाफ

30 (6) बनाम करीम जानत

27 (7) बनाम ईशांत शर्मा

16 (4) बनाम वाशिंगटन सुंदर

13 (9) बनाम राशिद खान

8 (6) बनाम मोहम्मद सिराज

7 (6) बनाम प्रसिद्ध कृष्णा

A moment he will never forget! 🩷



Vaibhav Suryavanshi earns applause from all corners after his historic knock 🫡👏



Updates ▶ https://t.co/HvqSuGgTlN#TATAIPL | #RRvGT | @rajasthanroyals pic.twitter.com/tcDTCWSWTh — IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2025

दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जयपुर के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात करते हुए महज 35 गेंदों पर ही शतक लगा दिया। वह ऐसा कर आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर भी बन गए हैं। उन्होंने शतक तक 11 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने आईपीएल में 37 गेंदों पर शतक जड़ा था। इस लिस्ट में अभी भी पहले नंबर पर क्रिस गेल बने हुए हैं जिन्होंने पुणे के खिलाफ आरसीबी के लिए खेलते हुए 30 गेंदों पर शतक लगाया था।



शतकीय पारी के कारण प्लेयर ऑफ द मैच बने वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि यह बहुत अच्छा अहसास है। यह आईपीएल में मेरा पहला शतक है और यह मेरी तीसरी पारी है। टूर्नामेंट से पहले अभ्यास के बाद यहां परिणाम दिखा है। मैं बस गेंद देखता हूं और खेलता हूं। जायसवाल के साथ बल्लेबाजी करना अच्छा है, वह मुझे बताता है कि क्या करना है और वह सकारात्मक चीजों को भरता है। आईपीएल में शतक बनाना मेरा सपना रहा है और आज यह सच हो गया। कोई डर नहीं है। मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं सिर्फ खेलने पर ध्यान केंद्रित करता हूं।



जायसवाल ने वैभव की पारी देखने के बाद कहा कि यह अविश्वसनीय पारी रही। मैंने अब तक जितनी भी पारियां देखी हैं, उनमें से एक बेहतरीन पारी। उम्मीद है कि वह लंबे समय तक हमारे लिए ऐसा करते रहेंगे। मैं बस उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए कह रहा था। आज उनका प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा। उन्होंने बेहतरीन शॉट खेले। वह नेट्स में कड़ी मेहनत करते हैं, हम यह देख सकते हैं। उनके पास खेल है, उनके पास स्वभाव और मानसिकता है। उन्हें शुभकामनाएं, और उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए।



ऐसा रहा मुकाबला

लगातार 5 मैचों में हार के बाद आखिरकार राजस्थान रॉयल्स को जयपुर के मैदान पर जीत नसीब हो गई। राजस्थान के युवा प्लेयर वैभव सूर्यवंशी और जयसवाल ने इसे सच कर दिखाया। मुकाबले में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी दी थी। शुभमन गिल के 50 गेंदों पर 84 तो जोस बटलर ने 50 रन बनाकर स्कोर 209 तक पहुंचा दिया। जवाब में खेलने उतरे जयसवाल और वैभव ने पहले विकेट के लिए 12 ओवर में ही 166 रन जोड़ दिए। वैभव 35 गेंदों पर शतक लगाने में सफल रहे जोकि आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक है। आखिर में जयसवाल ने 70 तो रियान पराग ने 32 रन बनाकर टीम को 8 विकेट से जीत दिला दी।