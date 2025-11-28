स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 12 से 21 दिसंबर 2025 तक दुबई में होने वाले पुरुष अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के जबरदस्त बैटर आयुष म्हात्रे अंडर-19 टीम की कप्तानी करेंगे।

वैभव सूर्यवंशी भी एशिया कप के लिए अंडर-19 टीम में वापस आ गए हैं, जो 50-ओवर के फॉर्मेट में खेला जाएगा। 14 साल के इस खिलाड़ी ने पहले ऑस्ट्रेलिया में मल्टी-फॉर्मेट टूर में हिस्सा लिया था और हाल ही में राइजिंग स्टार्स एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था।

18 साल के ऑल-राउंडर विहान मनोज मल्होत्रा ​​को भारतीय अंडर-19 टीम का वाइस-कैप्टन बनाया गया। यह टूर्नामेंट U19 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जो अगले साल जनवरी-फरवरी में जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा।

टीम की घोषणा स्पॉट के लिए कॉम्पिटिशन के बीच भी हुई है जिसमें राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ एशिया कप के लिए सिलेक्शन से चूक गए। अन्वय को बेंगलुरु में ट्राई-सीरीज के लिए चुना गया था और वह कई एज-ग्रुप टूर्नामेंट का हिस्सा रहे हैं जिसमें वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की कप्तानी करना और चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना जाना शामिल है। हालांकि, सिलेक्टर्स ने इंटरनेशनल यूथ टूर और घरेलू टूर्नामेंट में हाल ही में अनुभव वाले खिलाड़ियों को चुना है।

U19 एशिया कप के लिए इंडिया स्क्वॉड

आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(vc), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज।

स्टैंड-बाय प्लेयर्स : राहुल कुमार, हेमचूडेशन जे, बी.के. किशोर और आदित्य रावत

ग्रुप

भारत को अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के साथ रखा गया है। दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ एक क्वालिफायर भी हैं।

ग्रुप ए : इंडिया, पाकिस्तान, क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 3

ग्रुप बी : बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, क्वालिफायर 2

U19 मेन्स एशिया कप 2025 में इंडिया का शेड्यूल

12 दिसंबर बनाम क्वालिफायर 1 दुबई में

14 दिसंबर बनाम पाकिस्तान दुबई में

16 दिसंबर बनाम क्वालिफायर 3 दुबई में

19 दिसंबर - सेमीफाइनल

21 दिसंबर - फाइनल