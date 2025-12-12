स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे T20I मुकाबले में भारत को 51 रन की करारी हार झेलनी पड़ी। मैदान पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर का खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया। हमेशा अपने सख्त रवैये और स्पष्ट सोच के लिए जाने जाने वाले गंभीर की बॉडी लैंग्वेज इस हार के बाद साफ तौर पर उनकी नाराजगी बयां कर रही थी। जैसे ही मैच खत्म हुआ उनका खिलाड़ियों से तेज और दृढ़ता से हाथ मिलाना इंटरनेट पर वायरल हो गया।
मैच में भारत का खराब प्रदर्शन, गंभीर दिखे असंतुष्ट
मुल्लांपुर में खेले गए मैच में भारत की शुरुआत ही लड़खड़ाती नज़र आई। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों पर शानदार 62 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके। गेंदबाजी में भी स्थिति अच्छी नहीं रही। सबसे ज्यादा चर्चा बनी अर्शदीप सिंह के एक ओवर में सात वाइड गेंदें फेंकने की। वहीं शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गज भी रन बनाने में विफल रहे। नतीजतन, भारत 51 रन से मैच हार गया और सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई।
हार के बाद गंभीर का ‘सख़्त हैंडशेक’ वायरल
मैच खत्म होते ही गंभीर खिलाड़ियों से हाथ मिलाते नजर आए, लेकिन उनका तरीका फैंस के लिए सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला रहा। उनकी बॉडी लैंग्वेज में नाराजगी, निराशा और कड़े अनुशासन का अंदाज साफ दिखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गंभीर अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ियों से तेज़ी से हाथ मिलाते देखे गए, जिससे फैंस अंदाजा लगाने लगे कि हेड कोच टीम के प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
फैंस ने कहा- यह गंभीर ही कर सकते हैं!
वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मज़ाकिया मीम्स से लेकर गंभीर प्रतिक्रियाओं तक कई तरह की राय दी। फैंस ने कहा कि यह गंभीर की वही सख्त कोचिंग स्टाइल है जिसके लिए वह जाने जाते हैं। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को कड़ी फटकार सुननी पड़ी होगी।
हम हर बार अभिषेक पर निर्भर नहीं रह सकते : सूर्यकुमार
मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हार पर खुलकर बात की और स्वीकार किया कि टीम को रणनीति और जिम्मेदारी दोनों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा, टॉप ऑर्डर में उन्हें और शुभमन गिल को मजबूत शुरुआत देनी चाहिए थी। टीम हर मैच में अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकती, उनका भी कोई दिन खराब हो सकता है। पिच पर थोड़ी ओस थी, लेकिन टीम को इसका दूसरा प्लान तैयार रखना चाहिए था। उन्हें स्वयं लंबी पारी खेलने की जिम्मेदारी उठानी थी। सूर्यकुमार ने आगे कहा कि यह पूरी टीम के लिए सीखने का मौका है और अगले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है।
अगले मैच में भारत करेगा वापसी की कोशिश
सीरीज अब 1-1 से बराबर है और तीसरा T20I बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत अपनी गलतियों से सीखकर मजबूत वापसी करने की कोशिश करेगा, जबकि गंभीर की सख्त कोचिंग खिलाड़ियों को अतिरिक्त प्रेरणा दे सकती है।