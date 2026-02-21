अहमदाबाद : टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में भारत अपने अभियान की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगा। 2024 विश्व कप के दोनों फाइनलिस्ट एक बार फिर आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेला जाएगा।

सुपर 8 के ग्रुप A में भारत और दक्षिण अफ्रीका के अलावा दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे भी शामिल हैं। चारों टीमें पहले चरण में अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पर रही थीं।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी

यह दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में 36वीं भिड़ंत होगी। अब तक खेले गए 35 मुकाबलों में भारत ने 21 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 13 जीत मिली हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है।

टी20 विश्व कप में भी भारत का दबदबा कायम है। दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में सात मुकाबले हुए हैं, जिनमें से पांच में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि दक्षिण अफ्रीका को दो जीत मिली हैं।

नॉकआउट में दक्षिण अफ्रीका अब तक नाकाम

दक्षिण अफ्रीका अब तक टी20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में भारत को नहीं हरा सका है। दोनों टीमें 2014 के सेमीफाइनल और 2024 के ऐतिहासिक फाइनल में भिड़ीं, जहां दो बार की चैंपियन भारत ने जीत हासिल की थी।

मौजूदा भारतीय टीम की अगुआई Suryakumar Yadav कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान Aiden Markram के हाथों में है।

हालिया फॉर्म: भारत का आत्मविश्वास ऊंचा

दोनों टीमों की हालिया फॉर्म पर नजर डालें तो भारत ने अपने पिछले पांचों मैच जीते हैं (W, W, W, W, W)। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने पिछले पांच मैचों में चार जीत और एक हार दर्ज की है (L, W, W, W, W)।

पिछले साल दिसंबर में खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराया था, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

संभावित स्क्वॉड

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल।

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को यानसन, कैगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, जेसन स्मिथ, कॉर्बिन बॉश।

