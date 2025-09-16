स्पोर्ट्स डेस्क: मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) की अगुवाई वाली यूएई (UAE) टीम ने एशिया कप 2025 (Asia Cup) के अपने दूसरे ग्रुप चरण के मैच में ओमान (Oman) को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में 42 रनों से हरा दिया। यूएई का अगला मैच पाकिस्तान से होगा। यूएई सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर सकता है, क्योंकि भारतीय टीम के हाथ न मिलाने के विवाद के बाद पाक ने कहा कि हम एशिया कप से पीछे हटेंगे।

यूएई बनाम ओमान मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने कप्तान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) और उनके सलामी जोड़ीदार अलीशान शराफू (Alishan Sharafu) के तेज अर्धशतकों की बदौलत पांच विकेट पर 172 रनों का स्कोर खड़ा किया। वसीम ने 54 गेंदों पर 69 रनों की संयमित पारी खेली और अंतिम ओवर तक डटे रहे जबकि शराफू ने धीमी शुरुआत के बाद लय पकड़ी और सिर्फ 38 गेंदों पर 51 रनों की तेज पारी खेली।

मैदान पर कुछ मौके गंवाने के बावजूद ओमान पारी के मध्य में वापसी करने में कामयाब रहा, जिसका श्रेय मुख्यतः बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जितेन रामानंदी (Jiten Ramanandi) को जाता है। उन्होंने अपने चार ओवरों में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिसमें शराफू का अहम विकेट भी शामिल था, जो ऑफ-साइड में शॉट लगाने की कोशिश में बोल्ड हो गए।

जवाब में ओमान की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। पहले ही ओवर में आमिर कलीम (aamir kaleem) का विकेट गंवा दिया और शुरुआती झटकों से कभी उबर नहीं पाई। यूएई के तेज गेंदबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और 7 ओवरों में ओमान का स्कोर 50/5 कर दिया। केवल आर्यन बिष्ट (Aryan Bisht) ने ही कुछ प्रतिरोध दिखाया और 24 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। लेकिन बाकी बल्लेबाजी क्रम दबाव में ढह गया। ओमान की टीम अंततः 18.3 ओवर में 130 रन पर ऑल आउट हो गई।

दोनों टीमें टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मुकाबले क्रमशः पाकिस्तान और भारत से हारने के बाद आमने-सामने थी। सुपर-4 में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा था और यूएई ओमान को हराकर सुपर-4 में जगह पक्की करने की दौड़ में अभी भी बनी हुई है।