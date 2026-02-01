बुलावायो (जिम्बाब्वे) : आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 6 ग्रुप 2 मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने टॉस के समय पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया। भारत U-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने बिना पारंपरिक हैंडशेक के टॉस की औपचारिकताएं पूरी कीं।

खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच जब से भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2025 एशिया कप के दौरान अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, तब से भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों में टॉस के दौरान हैंडशेक न करना एक आम बात हो गई है। यह चलन जारी रहा जब भारत ए टीम ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 मैच में पाकिस्तान शाहीन से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और अब दोनों टीमों के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ।

अंडर-19 विश्व कप मैच में पाकिस्तान अंडर-19 ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह मुकाबला ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है और दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए लगी हैं। भारत को इस मैच में जीतना जरूरी है जबकि पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान सुपर सिक्स ग्रुप 1 से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं, जबकि इंग्लैंड सुपर सिक्स ग्रुप 2 से क्वालीफाई कर चुका है। ऐसे में अब सिर्फ एक ही स्लॉट बचा है।

प्लेइंग 11 :

भारत अंडर-19 : आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन।

पाकिस्तान अंडर-19 : हमजा जहूर (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसन, अली हसन बलूच, अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, अली रजा।