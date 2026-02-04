स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को सात विकेट से मात दी। बुधवार 4 फरवरी को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस अहम मुकाबले में भारत ने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी मजबूत बल्लेबाजी का परिचय दिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित ओवरों में 310 से ज्यादा रन जुटाए और भारत के सामने जीत के लिए 311 रनों की चुनौती रखी। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और लक्ष्य को 41.1 ओवर में ही हासिल कर लिया।

भारत की इस यादगार जीत के हीरो एरॉन जॉर्ज रहे, जिन्होंने बेहतरीन शतक जड़ते हुए 115 रन बनाए। उनकी पारी ने रनचेज को आसान बना दिया और अफगानिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह बेअसर कर दिया। इस जीत के साथ भारतीय अंडर-19 टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि अफगानिस्तान का खिताबी सपना सेमीफाइनल में ही टूट गया।