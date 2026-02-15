कोलकाता : दो बार का चैंपियन इंग्लैंड सोमवार को यहां अपने आखिरी ग्रुप सी मैच में टी20 विश्व कप में पहली बार खेल रहे फुटबॉल के अपने चिर प्रतिद्वंद्वी इटली को हराकर सुपर आठ में जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगा। इंग्लैंड और इटली के बीच फुटबॉल पिच पर जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता है और दोनों टीमों के बीच कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं। इसमें वेम्बले में यूरो 2020 फाइनल में इटली की पेनल्टी शूटआउट में जीत भी शामिल है। हालांकि सोमवार को यह प्रतिद्वंद्विता पहली बार फुटबॉल की जगह क्रिकेट में नजर आएगी और ईडन गार्डन्स इसका गवाह बनेगा।

शनिवार को यहां इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुए मुकाबले के लिए 35 हजार से अधिक दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम धीरे-धीरे लय हासिल कर रही है। टीम हालांकि स्कॉटलैंड पर दबाव वाली जीत के बाद इस मैच में उतरेगी। इंग्लैंड के लिए सबसे सकारात्मक पक्ष 153 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे नंबर पर टॉम बैंटन का संयमित अर्धशतक रहा।

पिच से उछाल मिल रहा था जिससे छह बल्लेबाजी स्वीप शॉट मारने की कोशिश में आउट हो गए लेकिन बैंटन ने अपने पसंदीदा रिवर्स फ्लिक को खेलने से बचकर परिपक्वता दिखाई। इसके बजाय उन्होंने सीधी बाउंड्री को निशाना बनाया और अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली। हर हाल में आक्रामक होकर खेलने की 'बैजबॉल' शैली के लिए पहचाने जाने के बावजूद इंग्लैंड अब तक सतर्क रवैया अपना रहा है। फिल सॉल्ट, जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रूक के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखी है।

सॉल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हार के दौरान तेजी से 30 रन बनाकर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दी लेकिन नेपाल और स्कॉटलैंड के खिलाफ क्रमश: एक और दो रन ही बना पाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल जीत के दौरान ईडन गार्डन्स में सफलता हासिल कने वाले सॉल्ट को उम्मीद होगी कि जानी-पहचानी परिस्थितियों में वह लय हासिल करने में सफल रहेंगे। बटलर (26, 21 और 03) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे हैं जबकि ब्रूक भी पिछले दो मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए।

गेंदबाजी में स्कॉटलैंड के खिलाफ जोफ्रा आर्चर ने पावरप्ले में गति और उछाल का असरदार इस्तेमाल किया जबकि आदिल राशिद और लियाम डॉसन की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया और वे इटली के खिलाफ भी इसे दोहराना चाहेंगे। दूसरी तरफ इटली सभी टीम के लिए अंजान है। नेपाल पर 10 विकेट की शानदार जीत के बाद टी20 विश्व कप में पदार्पण कर रही इस टीम का मनोबल बढ़ा है।

यह टूर्नामेंट में टीम की पहली जीत है। यह जीत इटली को अपने नियमित कप्तान वेन मेडसन की गैरमौजूदगी में मिली जिनका स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में कंधा खिसक गया था। मेडसन हालांकि वापसी को लेकर आशावान हैं और देखना होगा कि वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल पाते हैं या नहीं। मोस्का बंधुओं जस्टिन और एंथनी ने नेपाल के खिलाफ नाबाद अर्धशतक जड़े थे जबकि मानेंती बंधुओं हैरी और बेन ने भी बल्ले और गेंद से प्रभावी प्रदर्शन किया है।

श्रीलंकाई मूल के लेग स्पिनर क्रिशन कालुगमागे गेंदबाजी आक्रमण में विविधता लाते हैं। उन्होंने नेपाल के खिलाफ चार विकेट चटकाए थे। इटली की टीम इस मुकाबले के लिए जोश से भरी होगी और उलटफेर भरी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी।

टीम इस प्रकार हैं :

इंग्लैंड : हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड।

इटली : हैरी मानेंती (कप्तान), मार्कस कैम्पोपियानो, जियान पियरो मीडे, जेन अली, अली हसन, क्रिशन कालुगमागे, एंथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेन मानेंती, जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्रैका और वेन मेडसन।

समय : दोपहर तीन बजे।