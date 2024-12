खेल डैस्क : अंडर 19 एशिया कप के तहत बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में नेपाल के क्रिकेटर युवराज का विकेट लेने के बाद अतिउत्साह के साथ मनाया गया सेलिब्रेशन उन्हीं पर भारी पड़ गया। मैच में नेपाल टीम ने पहले खेलते हुए 45.4 ओवर में 141 रन ही बनाए थे। बांग्लादेश एक समय 91 रन पर 1 विकेट गंवाकर खेल रही थी तभी नेपाली स्पिनर युवराज खत्री ने 4 विकेट लेकर बांग्लादेश के क्रिकेटरों की धड़कनें बढ़ा दी। इसी दौरान युवराज के साथ हादसा हो गया।



हुआ यूं कि बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद फरीद को 13 रन पर बोल्ड करने के बाद युवराज ने सबसे पहले शू सेलिब्रेशन मनाया जोकि अक्सर दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर तबरेज शम्सी मनाते दिखते हैं। मैच की अगली गेंद पर जब युवराज ने मोहम्मद रिजान को पगबाधा आऊट किया तो वह दक्षिण अफ्रीका के ही इमरान ताहिर की तरह भागने लगे। भागते हुए अचानक उनका पैर मुड़ गया जिससे वह जमीन पर गिर गए। साथी क्रिकेटर ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन युवराज टस से मस नहीं हुए। आखिरकार साथी ने उन्हें कमर पर बिठाकर बाहर ले गए। देखें वीडियो-

A twist of fate 🫣



When luck smiles and frowns at the same time 🤕 🙆‍♂️#SonySportsNetwork #AsiaCup #NewHomeOfAsiaCup pic.twitter.com/OmPn5KepPu