कराची : पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और ओपनिंग बल्लेबाज इमाम-उल-हक को इंग्लैंड दौरे से वापस घर भेजे जाने की संभावना है, जहां टीम को अब तक खेले गए शुरुआती दो टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रहे पाकिस्तान को लीड्स में इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में एक पारी और 103 रनों से और लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में 194 रनों से हार का सामना करना पड़ा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 'रिजवान और इमाम को वापस भेजने का फैसला किया गया है।'

इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी मीडिया ने भी दूसरे टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की एक हाई-लेवल मीटिंग की खबर दी है। इस मीटिंग में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, COO सुमैर अहमद, PSL CEO सलमान नसीर, पूर्व खिलाड़ी और सीनियर सेलेक्टर आकिब जावेद और लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेट के हेड कोच माइक हेसन शामिल हुए।

PCB के एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि नकवी, जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, को उनके ऊपर के अधिकारियों ने इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन पर अपनी निराशा से अवगत कराया है। सूत्र ने कहा, 'दूसरे टेस्ट के दौरान स्काई स्पोर्ट्स पर इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाए जाने की घटना से भी अधिकारी नाराज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात मीडिया में पाकिस्तान टीम की छवि और उनके प्रदर्शन को लेकर है।'

सूत्र ने दावा किया कि रिजवान और इमाम दोनों वापस घर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इमाम बड़ी मुश्किल में हैं और साथ ही बताया कि 23 साल के अब्दुल्ला फजल, जिन्होंने दो टेस्ट मैच खेले हैं, का इंग्लैंड जाना तय है।' इमाम ने दूसरे टेस्ट में फील्डिंग के दौरान पहले दिन चोट लगने के बाद बल्लेबाजी नहीं की थी, लेकिन उनकी चोट की असलियत पर शक है। सूत्र ने बताया कि मीटिंग में हेसन के टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालने पर भी चर्चा हुई और अब वह इंग्लैंड दौरे के बाकी समय के लिए पाकिस्तान टीम के साथ बने रहेंगे। हेसन की मौजूदगी से हेड कोच सरफराज अहमद के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है।